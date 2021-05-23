Происшествия на выходных: в Минске экстренно посадили самолёт, на котором был Роман Протасевич

В Минске посадили самолёт компании Ryanair. На нём был Роман Протасевич

Самолет Ryanair в воскресенье, 23 мая, летел по маршруту Афины—Вильнюс. Но судно посадили в Минске.

Команду принять самолёт дал лично Лукашенко. Для сопровождения судна подняли истребитель.

В пресс-службе Ryanair говорят, что об угрозе экипажу самолета сообщили диспетчеры из Беларуси. В пресс-службе Национального аэропорта «Минск» заявили, что самолет был экстренно посажен в Минске из-за сообщения о минировании.

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На борту самолёта был Роман Протасевич, автор Telegram-каналов, признанных в Беларуси экстремистскими. Его задержали. Информацию о задержании подтвердили в ГУБОПиК. Onliner, BBC

В Гродно мужчину завалило в яме-отстойнике

Видео: МЧС

Днём в субботу житель Гродно на частном дворе устраивал яму-отстойник. Опалубка и фундамент обрушились и завалили мужчину. Спасатели высвободили его с помощью пневмоподушек и домкрата. Спасённого доставили в больницу с травмами. МЧС

Пуховичские спасатели нашли дедушку в лесу

Видео: МЧС

Днём в субботу спасателям в Пуховичах сообщили, что потерялся 81-летний пенсионер в лесу возле деревни Ветеревичи. Жена пропавшего рассказала, что он в пятницу вечером поехал в лес на велосипеде, чтобы сделать черенок для грабель, и не вернулся.

Сначала сотрудники МЧС нашли ведро и велосипед. Ещё через 300 метров нашли пенсионера. Он сидел под деревом. Сказал, что устал и не может сам подняться. Спасатели вывели мужчину из леса. МЧС

В Речице столкнулись УАЗ и «Джили», водителя зажало в салоне

Люди погибли на пожарах

В субботу в 20.40 в больнице умер 60-летний мужчина, который 20 мая получил ожоги на пожаре в общежитии Бобруйского завода биотехнологий.

Поздно вечером в субботу горела квартира на 4-м этаже в пятиэтажке в Минске. Обнаружен погибшим хозяин 1959 года рождения. МЧС

В Китае из-за похолодания погиб 21 спортсмен

В субботу 22 мая днём в Речице столкнулись УАЗ 2206 и «Джили Атлас». Водителя УАЗа зажало в салоне. Его освобождали спасатели с помощью гидравлических ножниц. Мужчину доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

В Китае проходил ультрамарафон. В субботу спортсмены участвовали в забеге по горной местности, Около 13:00 погода резко ухудшилась, начался град, ледяной дождь и сильный ветер. В забеге участвовали 172 спортсмена. К утру воскресенья спасатели нашли последнего пропавшего без вести. Количество погибших достигло 21 человека. Onliner