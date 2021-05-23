Жила там до своей смерти… В Англии продают дом Агаты Кристи

В городе Уоллингфорд выставили на продажу Винтербрук-хаус — дом Агаты Кристи, в котором она прожила больше 40 лет. Именно там придумала мисс Марпл и написала последние книги об Эркюле Пуаро, пишет BBC.

Трёхэтажный дом с пятью спальнями продаётся за 2,75 миллиона фунтов стерлингов (287 миллионов рублей). Его нынешний собственник, Грегор Кляйнкнехт, называет привилегией жизнь в таком «особенном месте».

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Маркус Харрис, мэр Уоллингфорда, считает, что дом нужно превратить в музей и сохранить его для поклонников Агаты Кристи. Он заявил, что разрабатывает стратегию сбора средств и планирует воссоздать в Винтербрук-хаусе обстановку, которая была там при жизни писательницы.

«Агата Кристи в Англии — самый читаемый писатель после Шекспира, и мы обязаны попытаться сохранить этот замечательный дом в знак признательности», — заявил Харрис.