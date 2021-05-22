«Ходили по камере, километры накручивали». Юрий Городник вышел из Слуцкого ИВС после 15 суток ареста

В субботу, 22 мая, вышел из ИВС житель Слуцка Юрий Городник. Он рассказал «Кур'еру», в каких условиях отбывал арест и чем занимался в камере.

Напомним, что Юрия задержали 7 мая около 16.00. Он шёл из Дома культуры, где смотрел выступление дочери. На Городника завели административное дело. В вину вменяли, что он переслал кому-то сообщение из Telegram-канала, признанного экстремистским в Беларуси. 10 мая случчанина отправили под арест на 15 суток. Весь срок он провёл в Слуцком ИВС.

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Юрия Городника выпустили в назначенное время 22 мая около 16.00. Об условиях в ИВС он рассказал следующее:

«Я привык к свежему воздуху, а там воздух так себе. Два раза на прогулку выводили в наручниках. Будили ночью в час, в три. С матрасами у них туговато. Белья не было. Музыку слушали. Передачу жена передавала. Минералку, чай. Печенька мне досталась в последние 4 дня. Кормили нормально, как обычно. Первое, второе на обед. Утром проблема была со шницелями. Подвозили к вечеру.

Со мной сидел парень нормальный, адекватный. Они все нормальные. Я проводил работу с ними. Хотел затребовать уже гонорар за психологическую помощь. Но ребята там особо такие, не богатые.

Читать давали с 12.00 до 12.30 — это днём. И с 20.30 до 22.00. Ещё ходили по камере туда-сюда, километры накручивали".

Исправлено в 20.53: удалена фраза про телевизор. Друзья Юрия сообщили «Кур'еру», что это была шутка. Ранее: