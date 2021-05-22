«Этого не поймёшь, пока сам не переживёшь…» Что рассказали жители трёх слуцких деревень о своих проблемах

Корреспондент «Кур'ера» еженедельно бывает в деревнях Слуцкого района. Она рассказывает сельчанам о газете и беседует с ними. Вот что рассказали ей о своей жизни и работе жители деревень Терасполь, Лопатичи и Серяги.

Ирина Шишко, деревня Терасполь

Родилась я не здесь, а на хуторе в Евличах. В Терасполь нас перевёз батька, чтобы мы ходили в школу. Нашей семье дали просторную комнату в панских покоях, с красивым балконом. Здесь же были школа, ясли, магазин, контора… Мне так жаль, что здание разрушили. Это такая память для людей.

Проучилась я до войны. Потом батьку забрали на фронт. А нам, детям, пришлось идти работать. Помогали маме жать ячменник. Я так старалась, что руку серпом поранила… Потом доила коров. На человека по 12 голов, три раза в день. А в промежутках лён рвала и оббивала. Все взрослые женщины работали, и я одна — дитё. Как вспомню, так Боже милый… Наверное, этого не поймёшь, пока сам не переживёшь.

Мария Костюкевич, Серяги

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Я работаю в магазине в Варковичах. Но люди не особо хотят ходить за продуктами. Привыкли, что автолавки к дому подъедут (а ездят они каждый день). Про магазин вспоминают, когда не успеют туда. Тогда уже бегут ко мне. Я не понимаю, почему администрация разрешила частникам ездить, когда есть магазин с хорошим ассортиментом. Пускай пустят машины в те деревни, где магазинов нет. Знаете, какие раньше здесь продажи были? Целая машина с товаром приезжала — всё раскупали. А сейчас из-за автолавок продажи очень упали.

Татьяна, Лопатичи

Я родилась в Лопатичах и живу тут в родительском доме. Окончила 10 классов нашей местной школы. Сейчас, к сожалению, школы больше нет. Вместо неё колхозное поле, на котором сажают кукурузу. А деток возят в Подлесскую СШ.

Позже вышла замуж. Родила двух сыновей. Всю жизнь проработала в колхозе полеводом, ночным и дневным сторожем… Там всё здоровье и оставила.

Сейчас дети выросли. Старший работает в Подлесье в строительной бригаде. Он мне подарил двух прекрасных внуков. А младший, Саша, окончил десять классов и пошёл работать полеводом. Сейчас в Шаловичах ночным сторожем трудится, без выходных.

А муж… муж умер. Я очень его любила. И сейчас благодарна ему, что мы прожили счастливую жизнь.