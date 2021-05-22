В субботу, 22 мая, в рамках десятого тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» сыграл на выезде против ФК «Энергетик-БГУ» (Минск). Матч закончился минимальной победой хозяев со счётом 1:0. Игра прошла на стадионе «Городской» (Борисов).

В первом тайме забитых голов не было. Команды ушли на перерыв с нулями на табло.

Во втором тайме футболисты «Энергетика» забили гол в концовке встречи на 75-ой минуте матча. Бакдаулет Зулфикаров (защитник «Энергетика-БГУ») замкнул фланговую передачу от одноклубника Владислава Васильева, тем самым игрок открыл счёт в игре. Гол Бакдаулета стал единственным в матче, больше забитых голов в матче не было.

Таким образом, после финального свистка ФК «Слуцк» потерпел поражение с минимальным счётом (0:1).

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» опустился с 12-й строчки на 13-ую.

Следующий матч ФК «Слуцк» проведёт на домашнем стадионе. В соперниках — ФК «Ислочь» (Минский район). Следите за анонсом!