Отношения между двумя людьми — сложная штука. И очень часто потому, что люди могут буквально говорить на разных «психологических языках». Способ выражать свои чувства и эмоции у каждого свой, и бывает так, что эти способы не считываются другими людьми.

О феномене выражать любовь разными способами (и ждать в ответ того же) написал свою книгу «Пять языков любви» доктор Гэри Чепмэн. Он считает, что-то, каким образом человек выражает любовь, зависит от ряда факторов: отношений в родительской семье, характера, темперамента.

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В детстве мы привыкаем к тому, как выражаются эмоции и проявляется любовь между родителями, усваиваем такой способ и в будущем ожидаем схожих моделей поведения от наших партнёров. Но секрет в том, что у других людей были другие родители, другие условия, другой характер отношений. И когда сталкиваются две противоположные модели — люди буквально не могут понять друг друга.

Чепмен выделяет 5 способов выражать любовь: слова, время и внимание, подарки, прикосновения и помощь.

Внутри той же модели разных «языков» Чепмен в соавторстве с Дженнифер Томпсон, психологом, исследовал феномен извинения. Результатом стала книга «5 языков, на которых просят прощения». Базовая идея остается той же: мы усваиваем некие схемы в родительской семье, присваиваем их и используем во взрослой жизни, часто натыкаясь на то, что с другими людьми эти усвоенные схемы могут не работать, ведь другой может ждать от нас совсем другого способа извинения, привычного и важного для него.

Чтобы закончить спор, погасить обиду, выровнять эмоциональный фон, каждому требуется нечто свое, потому что все люди устроены по-разному, но мы часто об этом забываем.

Чепмэн называет 5 языков извинений:

Выражение сожаления («Мне стыдно за то, что я причинил (-а) тебе боль»);

Принятие ответственности («Я был неправ»);

Возмещение ущерба («Что я могу сделать, чтобы исправить положение?»);

Искреннее раскаяние («Я могу только представить, сколько боли я причинил, мне очень жаль. Я сделаю все, чтобы больше этого не повторять»);

Готовность просить прощения («Прости меня, пожалуйста»).

Почему это важно?

Потому что все люди разные. Потому что совместная жизнь и длительные отношения (с родными, коллегами, партнёрами) не обходится без острых углов, ошибок и обид, которые имеют свойство взаимно накапливаться и взрываться эмоциональной бомбой, когда чаша терпения переполняется.

Почему супруги разводятся? Почему выросшие дети ссорятся с родителями? Почему случаются рабочие конфликты, не связанные непосредственно с работой? Потому что люди обижены, они злятся, не чувствуют себя услышанными, не верят, что вторая сторона хочет и сможет исправиться.

Как выяснить главный язык извинений (свой или партнёра)?

Чепмэн в своей книге предлагает пройти опросник из 20 ситуаций и пяти возможных сценариев (мы приведём часть из них) и отметить наиболее подходящий и привычный сценарий.

Ваш супруг забыл о годовщине свадьбы (если вы не в браке, предположите, что такое случилось). Он должен сказать:

«Не могу поверить, что я об этом забыл. Ты и наш брак так важны для меня. Мне так жаль»;

«Мне нет оправданий, потому что я забыл об этом. О чём я только думал?»;

«Что я могу сделать, чтобы доказать свою любовь к тебе?»;

«Что я могу сделать, чтобы доказать свою любовь к тебе?»; «Можешь быть уверена, что в следующем году я об этом не забуду! Я отмечу эту дату у себя в календаре!»;

«Я знаю, что тебе больно, но не могла бы ты простить меня?».

«Я должна была подумать о том, что делаю. Тогда я поняла бы, что неправа»;

«Что я могу сделать, чтобы вернуть твое расположение?»;

«В будущем я начну обращать больше внимания на твои чувства»;

«Ты можешь дать мне ещё один шанс?»;

«Я знала твое мнение и поступила вопреки твоим желаниям. Я жалею, что сделала это».

Вы были в сложной ситуации и нуждались в помощи, но ваш друг не обратил внимания на это. Он должен сказать:

«Одних только слов „Мне так жаль!“ недостаточно. Что ещё я могу сказать или сделать, чтобы восстановить нашу дружбу?»;

«Теперь я понимаю, что должен был помочь тебе, и обещаю, что сделаю все возможное, чтобы тебе помочь, если у тебя снова возникнут неприятности»;

«Я искренне сожалею и прошу тебя простить меня»;

«Мне следовало быть рядом с тобой. Мне так жаль, что я оставил тебя одного»;

«Я оставил тебя, когда ты больше всего во мне нуждался. Я совершил ужасную ошибку».

Ваша сестра сделала неуместное замечание касательно вас. Она должна сказать:

«Хотя я, скорее всего, буду говорить что-то похожее и в будущем, на этом опыте я почерпнула то, что поможет мне избегать невнимательных замечаний о тебе»;

«Я поступила неправильно! Можешь ли ты простить меня?»;

«Я поступила так необдуманно! Мне хотелось бы быть более внимательной к твоим чувствам»;

«Я знаю, что сказанное мною было неправильно и я задела твои чувства»;

«Ты позволишь мне взять свои слова обратно? Мне хотелось бы сделать что-нибудь, чтобы восстановить твою репутацию».

«Я действительно сожалею, что накричал на тебя. Я надеюсь, ты сможешь простить меня»;

«Мне хотелось бы не причинять тебе боль своим криком. Мне очень неловко, что я так обошёлся с тобой»;

«Я сердился, но я не имел права так говорить с тобой. Ты этого не заслужила»;

«Что я могу сделать или сказать, чтобы наладить наши отношения?»;

«Я боюсь, что снова сделаю это, а мне этого не хотелось бы. Помоги мне придумать, как нам избегать подобных взрывов в будущем».

Вы гордились своим достижением, а ваш друг повёл себя так, словно не случилось ничего особенного. Он должен сказать:

«Я был нужен тебе, чтобы выразить свое восхищение, а я тебя подвёл. Мне очень жаль, что я не отреагировал, как следовало»;

«Я испортил твой праздник, потому что не радовался за тебя. Я мог бы извиниться, но на самом деле моему поведению нет оправданий»;

«Уже слишком поздно, чтобы отметить твое достижение? Я действительно хотел бы сделать это для тебя»;

«Я обещаю, что в будущем стану обращать внимание на твои достижения. Я усвоил урок»;

«Я знаю, что обидел тебя, но не мог бы ты простить меня?».

Ваш партнёр по бизнесу не посоветовался с вами на важную тему, представляющую интерес для вас обоих. Он должен сказать:

«На этот раз я действительно виноват. Я был неправ, когда принял решение без тебя. У тебя есть право сердиться на меня»;

«Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы искупить свою вину?»;

«В будущем я всегда буду советоваться с тобой. Я больше не буду забывать о тебе при принятии решений»;

«У тебя есть полное право сердиться на меня, но, пожалуйста, не мог бы ты меня простить?»;

«Я знаю теперь, что сделал тебе больно. Я действительно сожалею о том, что сделал».

Один из сотрудников разыграл вас, не собираясь сделать вам больно, но его поведение смутило вас на виду у остальных коллег по работе. Он должен сказать:

«Могу ли я как-нибудь исправить наши отношения? Может быть, ты хочешь, чтобы я попросил у тебя прощения перед всем коллективом?»;

«Легко жить, не обращая внимания на чувства других, но в будущем мне хотелось бы быть более внимательным к тебе и другим. Ты поможешь мне в этом?»;

«Я не хотел делать тебе больно и теперь могу только попросить у тебя прощения и постараться не повторять ту же ошибку»;

«Я очень сожалею о том, что смутил тебя. Мне хотелось бы вернуться назад и сделать что-либо более уместное».;

«Я был таким беспечным! Я думал, что это смешно, но я точно не рад тому, что обидел тебя».

Подсчитайте, какой из пяти сценариев вы выбирали чаще всего. В этом опроснике 1 вариант означает язык сожаления, 2 — принятие ответственности, 3 — возмещение, 4 —искреннее раскаяние, 5 — просьба о прощении.

Что дальше?

Люди говорят на разных языках, и понимание этих языков помогает нам не только лучше понять своего партнёра, но и самого себя. Что можно сделать после определения своего языка и языка своего партнёра?

Всё довольно банально: учитывать эти особенности и идти на компромисс, если ваши схемы не совпадают. Учитывайте свои потребности и потребности своего партнёра, говорите, когда способ извинения для вас был неподходящим или недостаточным. И будьте готовы услышать то же самое от партнёра.

А если я не хочу?

Бывает, что после ссоры или конфликта ни одна из сторон не намерена просить прощения. Это может происходить по нескольким причинам. Во-первых, в случае, если эти отношения для вас не слишком ценны. Во-вторых, и это встречается очень часто, это перекладывание вины на другого.

Но правда такова: если вы считаете, что вам вообще не за что просить прощения, вы живёте иллюзией.

Третья и тоже распространённая причина: восприятие извинений как слабости. Но за этим стоит ровно противоположная причина: самооценка такого человека занижена настолько, что он изо всех сил старается внешне казаться успешным, и любое отступление от этого образа считает проявлением слабости. Но извинения не делают слабее, они укрепляют самооценку и восприятие вас окружающими.

Ведь человек, способный взять на себя ответственность за свои действия, вызывает уважение. Настоящие мужчины просят прощения, бывают уязвимыми и плачут, если им этого хочется. Потому что это нормальные человеческие проявления, которые не зависят от пола, возраста и других причин.

Не волшебная таблетка

Важно также понимать, что прощение, выраженное на языке вашего партнёра, — не волшебная таблетка и не панацея. Оно не устранит последствий совершенного действия.

Когда мы причиняем вред другому, последствия наших слов или поступков не отменяются автоматически после того, как мы попросили прощения. Оно не устраняет реальные последствия и не может заставить негативные эмоции исчезнуть или стереть воспоминания о событии.

Боль, разочарование, печаль не исчезают, но искреннее прощение — это не готовность «всё забыть», это проявление милосердия.