Азбука финансовой грамотности: как научить ребёнка бережно относиться к деньгам. Топ-7 советов

Финансовая грамотность, увы, не передаётся с молоком матери. И только родители, осознав всю важность вопроса, могут помочь ребёнку научиться бережно относиться к деньгам. Если ваш сын или дочка уже ходит в школу, то вы наверняка выделяете какие-то карманные деньги. Правда, дети пока не умеют грамотно распоряжаться средствами, поэтому спонтанные и бессмысленные траты — это абсолютно нормально (честно говоря, и у взрослых есть такая проблема). Как это скорректировать — будем разбираться вместе.

1. Начните с себя

Родители — это главный пример, который видит ребёнок. Поэтому постарайтесь посмотреть на себя со стороны и оценить отношения к деньгам в вашей семье. Бывает ли такое, что вы много тратитесь на бесполезные вещи? Не считаете и не откладываете деньги? Живёте в кредит? Школьник всё видит, и если у родителей не налажены здоровые отношения с финансами, то он с большой вероятностью это переймёт.

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2. Говорите о деньгах

Не нужно сажать ребёнка за стол и устраивать ему лекцию «Как бережно относиться к деньгам». Просто обсуждайте между собой финансовые вопросы так, чтобы ваш школьник тоже это слышал. Не нужно вдаваться в терминологию или выдавать какие-то денежные секреты вашей семьи (дети любят рассказывать посторонним истории, которые услышали дома). Важно дать ребёнку понять механизмы, которые работают во взрослом мире, где деньги играют не последнюю роль.

Некоторые родители считают, что деньги — это тема для взрослых, а не для детей. Но как иначе воспитывать у ребёнка финансовую грамотность, если не посвящать его в денежные вопросы семьи? Объясняйте, почему, к примеру, в семье возникли трудности с деньгами и как вы планируете это решать. Не вводите табу на эту тему, а показывайте, что из любой ситуации есть выход.

3. Выделяйте карманные деньги

Давать ребёнку немного денег на личные расходы можно уже с младшего школьного возраста. Да, есть вероятность, что он всё потратит на конфеты и игрушки, но лучше сейчас, чем в 30 лет. Бывает, что взрослые дяди или тёти спускают зарплату на свои хотелки, так как в детстве родители запрещали «покупать всякую ерунду». Ребёнку нужно давать деньги, чтобы он смог понять их ценность.

4. Заведите копилку

Научить ребёнка откладывать и экономить поможет обычная копилка. Он должен почувствовать эту радость, когда накопленная сумма достигает определённой планки и может покрыть цену на желанную вещь. Детям постарше можно открыть банковский счёт или завести детскую карту. Это поможет ощутить ответственность за свои траты и больше понять некоторые финансовые принципы.

5. Ходите вместе за покупками

Сделайте ребёнка ответственным за финансовые расчёты перед семейным походом в магазин. Вместе определите, какая у вас есть сумма и какие продукты необходимо купить, разделите покупки на первостепенные и второстепенные. Со стороны дети не очень понимают, что взрослые рассчитывают, сколько денег и на что потратить, поэтому полезно показать им процесс изнутри.

6. Учитесь через игру

Детей, даже если мы говорим про вполне себе сформировавшихся подростков, можно учить финансовой грамотности через игру. Для тех, кто помладше, подойдут книги и мультфильмы на эту тему. Ребятам постарше можно предложить настольные игры. Причём это не обязательно должна быть «Монополия» — сейчас реально найти огромное множество игр на тему экономики и бизнеса («Мачи Коро», «ВонгаМания», «Колонизаторы» и т. п. ). Это будет полезно и взрослым. А детям поможет закрепить даже такие непростые понятия, как инвестиция и процент вклада.

7. Научите зарабатывать

Речь, конечно же, идёт о подростках. В Беларуси уже с 16 лет (имея письменное согласие родителя и соблюдая некоторые условия — с 14 лет) ребёнок имеет возможность устроиться на работу. Чаще всего это какая-то подработка на лето или разовая работа. Это может быть расклейка объявлений, работа промоутером, внештатным автором СМИ, прокат спортивного инвентаря, снаряжения и прочего, услуги курьера, флориста, аниматора, некоторые виды сельскохозяйственных работ или работы по озеленению городской территории и многое другое. Начав зарабатывать свои деньги, подросток больше ощутит их ценность.

А вот платить ребёнку за выполнение домашних обязанностей или высокие оценки в школе мы категорически не рекомендуем — это вырабатывает финансовую мотивацию к тому, к чему её быть не должно, так как это обязанности, а не работа.

Как видите, вариантов научить школьника бережно относиться к деньгам не один и не два, вам точно будет о чём подумать и над чем поработать. Мы уверены, что для осознанных родителей решение этой проблемы окажется по плечу.