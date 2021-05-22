Слуцкие спасатели и кадеты рассказали посетителям ТЦ «Маяк», почему опасно оставлять детей одних

В целях обучения граждан основам безопасности жизнедеятельности в нашей стране проходит огромное количество профилактических мероприятий. Естественно, не исключение и Слуцкий район.

В рамках проводимой акции «Не оставляйте детей одних!» слуцкие спасатели совместно с активистами Белорусской молодёжной общественной организации спасателей-пожарных из Минского областного кадетского училища рассказали жителям и гостям города:

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о сложившейся оперативной обстановке,

об основных причинах возникновения пожаров чрезвычайных ситуаций, в том числе по причине детской шалости с огнём,

а также напомнили родителям нынешним и будущим, дедушкам и бабушкам, чтобы ни в коем случае не оставляли своих «сокровищ» без присмотра.

Мероприятие прошло в ТЦ «Маяк».

Каждый год большое количество детей становятся жертвами пожаров и чрезвычайных ситуаций различного характера. Причины разные: незнание и легкомыслие, а зачастую недосмотр родителей, которые на пару минут, не задумываясь, могут отойти куда-либо и за эти считанные минуты может произойти непоправимая трагедия. Такие ситуации очень чётко дают понять, насколько это серьёзная проблема и как важно говорить об этом. Поэтому посетители с большим пониманием слушали спасателей и кадетов, задавали вопросы и благодарили за их работу.

Помимо «словесного орудия» в бой шли конкурсы, головоломки, кроссворды и вопросы о безопасности от спасателей. Не забыли работники сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью рассказать о «брендовом продукте» МЧС — о мобильном приложении «МЧС Беларуси. Помощь рядом», которое поможет найти выход в сложившейся чрезвычайной ситуации.

Мероприятие собрало посетителей всех возрастов — от самого маленького до пожилого. Ни один человек не покинул торговый центр равнодушным после беседы со спасателями. Каждый участник акции получил от организаторов большой объём полезной информации и красочную тематическую наглядно-изобразительную продукцию, ведь за участие были предусмотрены календари, раскраски, наклейки и другая профилактическая продукция.