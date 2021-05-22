В деревне под Слуцком дети нарисовали на асфальте «лежачий полицейский» и знак, потому что там со свистом «летают» машины

У меня есть дача в Маглышах — в начале деревни. ДРСУ сделало очень хорошее дело — положило асфальт. На мой взгляд, тут же возникла необходимость ограничить в населённом пункте скорость, как сделали, например, в Клепчанах.



Машин достаточно много, хотя деревня не очень большая. Автомобили прямо с трассы «летят» со свистом, а скоро лето и каникулы. Не хотелось бы, чтобы что-то страшное случилось. Выход вижу такой — хотя бы один «лежачий полицейский».

Дети сами нарисовали мелками на асфальте ограничение «40 км»… Не все понимают, что жизнь — это главное.

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