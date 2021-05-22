Эхо недели: крушение военного самолёта в Барановичах, уголовное дело против «ТУТ БАЙ МЕДИА» и блокировка его сайтов

На этой неделе жителей Слуцка волновало, почему дешевеет доллар. Также они говорили о крушении военного самолёта в Барановичах. Погибли два лётчика — ценой своей жизни спасли местных жителей.
Гибель двух пилотов в Барановичах
Майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко погибли при крушении самолёта Як-130 в Барановичах. Это произошло 19 мая. По злой иронии судьбы, погибшие пилоты летели в Барановичи из Лиды, чтобы отдать дань памяти первому Герою Беларуси Владимиру Карвату, который ровно 25 лет тоже спас жителей населённого пункта под Барановичами.
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- Пилотов похоронили в Лиде и Полоцке.
Уголовное дело против «ТУТ БАЙ МЕДИА»
- Днём 18 мая в офис портала TUT. BY пришли силовики. Они провели обыск и задержали несколько человек. В это же время силовики пришли и в региональные офисы TUT. BY и связанные с сайтом проекты: Hoster. by и Av.by.
- Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» по ч. 2 ст. 243 УК РБ (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).
- Также Министерство информации заблокировало сайт TUT. BY, объяснив это «многочисленными фактами нарушений закона о СМИ в части размещения запрещённой информации».
- Что происходило в офисе TUT. BY утром 19 мая.
- 21 мая. Сотрудников TUT. BY не отпустили через 72 часа после задержания. Родственникам некоторых сообщили, что задержанные будут находиться под стражей в статусе подозреваемых.
В городе и районе
- Слуцкий детский ансамбль танца «Папараць-кветка» завоевал три диплома на международном конкурсе.
- Случчанка победила на чемпионате страны по ориентированию и завоевала звание мастера спорта.
- В УКСе Слуцкого района показали, как будет выглядеть спорткомплекс для игровых видов спорта на территории общегородского центра в Слуцке, и рассказали «Кур'еру» подробности о проекте.
- В 12-м городке открылся магазин «Копеечка». Это пятый по счёту торговый объект «Добронома» в городе. Возможно, скоро появится и в районе.
- В Слуцке зафиксировали первый случай бешенства в этом году. Собака была домашней и покусала хозяйку. Животное не было привито против бешенства. С начала года из-за собак в Слуцкую милицию жители обратились 26 раз.
- На лето в расписание движения пригородных автобусов по Слуцкому району внесут изменения. Они будут действовать с 1 июня.
- Из-за последних звонков и выпускных 29 мая и 10 июня в слуцких магазинах не будут продавать алкоголь.
- В районе улицы Ивановского рабочие выкопали валун.
Политика
- МВД Беларуси предложило включить в список нацистской символики бело-красно-белый флаг, под которым в стране проходили массовые акции протеста.
- Александр Лукашенко подписал закон о госзащите и нацбезопасности. Теперь чиновники, силовики, судьи и иные лица в случае угрозы смогут получить защиту властей — от перевода на другую службу или работу до изменения внешности. Силовики же не будут нести ответственность за вред, который они законно нанесли в ходе применения силы, оружия и спецсредств. Также теперь они смогут проводить досмотр при задержании и запрещать фото- и видеосъемку.
Экономика
- В начале недели курс доллара снизился к белорусскому рублю — почти до пятимесячного минимума. Эксперт объяснил, с чем это связано, как долго продолжится снижение и может американская валюта подорожать в ближайшее время.
- В Беларуси хотят повысить пенсии и довести их до 40% от средней зарплаты.
Коронавирус
- Порядок освобождения от выпускных экзаменов школьников, болеющих коронавирусом, остался в силе.
- В Слуцке открылись новые пункты по вакцинации против коронавируса. Теперь в городе работают в трёх местах, включая поликлинику. В районе — в каждой участковой больнице и амбулатории. Обстановка с COVID-19 сейчас стабильная — нет ни роста, ни падения заболеваемости, сказал Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ.
Происшествия
- Во дворе на улице Ивановского в Слуцке горел автомобиль «Ауди». Люди не пострадали.
- В районе Слуцкого вокзала обнаружили тело человека в канаве. Утонувший мужчина злоупотреблял алкоголем.
- В феврале этого года жительница Слуцка ушла из дома, собираясь уехать на заработки в Россию, и пропала. Её разыскивает милиция. РОВД объявил вознаграждение за предоставление значимой информации о случчанке.
- Слуцке областной суд рассматривал уголовное дело случчанина Евгения Н. Он обвинялся в убийстве, совершённом с особой жестокостью (п. 6 ч. 2 ст. 139 УК РБ). Тело его сожительницы с множественными травмами и ножевыми ранениями нашли 28 ноября 2020 года в их квартире на улице Ивановского. Мужчина сознался в преступлении. Ему дали 16 лет колонии усиленного режима.
Почитать и посмотреть
- В один из майских дней «Кур`ер» посетил Кажушки. Посмотрите, как выглядит одна из деревушек Знаменского сельского совета.
- Уроженец Слуцка Исаак Ривин живёт в Израиле, в городе Реховот, что в 40 км от Иерусалима. Говорит, что за 30 лет уже сбился со счёта вооружённых противостояний с врагами страны. Нынешние бомбёжки он также воспринимает с долей юмора, хотя бывает и страшно. «Кур'ер» связалcя Исааком с помощью интернета и узнали об обстановке из первых уст: что происходит сейчас в Израиле, какие настроения у людей, так ли всё страшно, как показывают по телевидению.
- Жительница Слуцка предлагает запустить флешмоб, в котором дети делятся рецептами. Она прислала первое видео.
- «Кур'ер» продолжает цикл интервью с победителями премии «Кур'ера» «Instagram года #Слуцк» — 2021. Наш третий герой — Артур Оборотов, 24-летний блогер, который рассказывает и показывает в Instagram жизнь своего питомца — золотистого ретривера. В интервью Артур поделился, почему редко ведёт страницу (хотя там интересные и весёлые видео) и кого читает в соцсетях.
- Проект газеты «Кур'ер» Lampa ждут перемены. Вы можете к ним подключиться.