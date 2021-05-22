Как правильно ухаживать за кожей, если ты куришь: 18 советов от дерматолога

Курение разрушает молекулы коллагена и эластина в коже. А ведь коллаген делают кожу упругой, подтянутой и молодой. И когда его не хватает, кожа становится тонкой, дряблой и морщинистой. Как избежать таких последствий, но не отказываться от вредной привычки, рассказал врач-дерматолог.

Чтобы свести вредное воздействие к минимуму, нужно всего лишь соблюдать некоторые принципы. Но только соблюдать их необходимо в комплексе. Потому что если хотя бы один пункт исключить, то и вся цепочка разорвётся и защиты в полной мере ты не получишь.

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Общие рекомендации:

Сокращай количество сигарет. Ни в коем случае не кури чаще чем раз в три часа, потому что около двух часов после выкуренной сигареты находятся в спазме сосуды кожи. Давай сосудам хоть немного времени отдохнуть и напитать кожу кислородом и полезными веществами.

Ни в коем случае не кури чаще чем раз в три часа, потому что около двух часов после выкуренной сигареты находятся в спазме сосуды кожи. Давай сосудам хоть немного времени отдохнуть и напитать кожу кислородом и полезными веществами. Пей больше воды. Вода поможет быстрее выводить токсины из организма.

Нормализуй рацион

Из-за курения теряются некоторые очень важные для кожи и всего организма в целом витамины. Их дефицит обязательно нужно восполнять. Это можно сделать за счёт сбалансированного рациона питания.

Человеку, который курит, витамина С требуется в 3 раза больше, чем некурящему. Источники витамина С: шиповник, киви, цитрусовые, зелёные яблоки, клубника, чёрная смородина, клюква, брусника, зеленые сорта сладкого перца, цветная капуста, баклажаны, петрушка, укроп, хрен, крапива.

требуется в 3 раза больше, чем некурящему. Источники витамина С: шиповник, киви, цитрусовые, зелёные яблоки, клубника, чёрная смородина, клюква, брусника, зеленые сорта сладкого перца, цветная капуста, баклажаны, петрушка, укроп, хрен, крапива. Витамин Е нужен при курении для защиты кожи. Источники витамина Е: молоко, говядина, треска, подсолнечное и кукурузное масло.

нужен при курении для защиты кожи. Источники витамина Е: молоко, говядина, треска, подсолнечное и кукурузное масло. Магний — для защиты от инсультов. Источники магния: цельные злаки, черные бобы, арахис, брокколи, шпинат, палтус и устрицы.

— для защиты от инсультов. Источники магния: цельные злаки, черные бобы, арахис, брокколи, шпинат, палтус и устрицы. Соли альгиновой кислоты для связывания тяжёлых металлов, которые в огромном количестве есть в продуктах сгорания табака. Источники альгиновой кислоты: зелёная масса морской капусты.

для связывания тяжёлых металлов, которые в огромном количестве есть в продуктах сгорания табака. Источники альгиновой кислоты: зелёная масса морской капусты. Антиоксиданты — для снижения риска рака лёгких и поддержания тонуса кожи. Источники антиоксидантов: морковь, хурма.

— для снижения риска рака лёгких и поддержания тонуса кожи. Источники антиоксидантов: морковь, хурма. Клетчатка и пектиновые вещества — для обезвреживания токсинов сигаретного дыма. Источники: свежевыжатые соки (морковный, апельсиновый, грейпфрутовый, манговый, вишнёвый, гранатовый и яблочный).

— для обезвреживания токсинов сигаретного дыма. Источники: свежевыжатые соки (морковный, апельсиновый, грейпфрутовый, манговый, вишнёвый, гранатовый и яблочный). Принимай поливитаминные комплексы. Причём жирорастворимые витамины (А, Е, D, К) принимаются во время еды, а витамин С и витамины группы В являются водорастворимыми и принимаются после еды.

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