Как правильно ухаживать за кожей, если ты куришь: 18 советов от дерматолога

Курение разрушает молекулы коллагена и эластина в коже. А ведь коллаген делают кожу упругой, подтянутой и молодой. И когда его не хватает, кожа становится тонкой, дряблой и морщинистой. Как избежать таких последствий, но не отказываться от вредной привычки, рассказал врач-дерматолог.
Чтобы свести вредное воздействие к минимуму, нужно всего лишь соблюдать некоторые принципы. Но только соблюдать их необходимо в комплексе. Потому что если хотя бы один пункт исключить, то и вся цепочка разорвётся и защиты в полной мере ты не получишь.
Общие рекомендации:
- Сокращай количество сигарет. Ни в коем случае не кури чаще чем раз в три часа, потому что около двух часов после выкуренной сигареты находятся в спазме сосуды кожи. Давай сосудам хоть немного времени отдохнуть и напитать кожу кислородом и полезными веществами.
- Пей больше воды. Вода поможет быстрее выводить токсины из организма.
Нормализуй рацион
Из-за курения теряются некоторые очень важные для кожи и всего организма в целом витамины. Их дефицит обязательно нужно восполнять. Это можно сделать за счёт сбалансированного рациона питания.
- Человеку, который курит, витамина С требуется в 3 раза больше, чем некурящему. Источники витамина С: шиповник, киви, цитрусовые, зелёные яблоки, клубника, чёрная смородина, клюква, брусника, зеленые сорта сладкого перца, цветная капуста, баклажаны, петрушка, укроп, хрен, крапива.
- Витамин Е нужен при курении для защиты кожи. Источники витамина Е: молоко, говядина, треска, подсолнечное и кукурузное масло.
- Магний — для защиты от инсультов. Источники магния: цельные злаки, черные бобы, арахис, брокколи, шпинат, палтус и устрицы.
- Соли альгиновой кислоты для связывания тяжёлых металлов, которые в огромном количестве есть в продуктах сгорания табака. Источники альгиновой кислоты: зелёная масса морской капусты.
- Антиоксиданты — для снижения риска рака лёгких и поддержания тонуса кожи. Источники антиоксидантов: морковь, хурма.
- Клетчатка и пектиновые вещества — для обезвреживания токсинов сигаретного дыма. Источники: свежевыжатые соки (морковный, апельсиновый, грейпфрутовый, манговый, вишнёвый, гранатовый и яблочный).
- Принимай поливитаминные комплексы. Причём жирорастворимые витамины (А, Е, D, К) принимаются во время еды, а витамин С и витамины группы В являются водорастворимыми и принимаются после еды.
Подбери правильный домашний уход
- Грамотное очищение кожи. Курящему человеку обязательно нужно мягко очищать кожу дважды в день, потому что на коже оседает гораздо больше токсинов. Подбирать средство нужно по типу кожи.
- Уход за кожей вокруг глаз. У курящих людей образуются преждевременные морщины вокруг глаз, синяки и отеки под глазами. Поэтому необходимы кремы и сыворотки с витаминами и антиоксидантами для укрепления кожи вокруг глаз.
- Уход за кожей вокруг губ. Если есть возможность использовать мундштук, то ей лучше воспользоваться, потому что губы первыми получают дозу вредных веществ. Избежать преждевременного появления «морщин курильщика» над верхней губой и стирания контура губ помогут средства с антиоксидантами (витамин С, экстракт черники, винограда, зелёного чая).
- Правильный крем для лица для борьбы с последствиями кислородного голодания, сухостью и нехваткой питательных веществ. Для этого понадобится средство с увлажняющим, антиоксидантным и восстанавливающим действием. В его составе должны быть витамины Е и С, экстракты и масла растений, гиалуроновая кислота, сквалан, глицерин.
- Кроме того, необходима защита от солнца, так как у курильщика повышено его вредное воздействие на кожу.