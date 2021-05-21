Слуцкие спасатели провели акцию «За безопасность вместе!» и рассказали, что делать, когда увидели горящую траву

С приходом весеннего тепла увеличивается риск возникновения пожаров из-за неосторожного обращения с огнём при разведении костров, а также наведении порядка на приусадебных территориях и неправильном сжигании мусора. Особенно эта проблема актуальна в сельской местности.

Однако пожары происходят не только по причине неосторожного обращения с огнём, но и из-за неисправности электроприборов, неразумной их эксплуатации, детской шалости. Именно в это неспокойное время спасатели Случчины активно проводят профилактическую и информационно-разъяснительную работу в жилом фонде.

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Во время акции «За безопасность вместе!» работники Слуцкого РОЧС совместно с субъектами профилактики Слуцкого РОВД и СПЦ рассказывают жителям, как правильно и безопасно использовать электроприборы, о необходимости установки автономного пожарного извещателя, об неоставлении малолетних детей без присмотра, о недопустимости выжигания сухой растительности и трав на корню.

Спасатели Случчины напоминают жителям о том, что делать, если увидели горящую сухую растительность или траву на корню:

оцените обстановку: если очаг небольшой, то вы сможете справиться с ним самостоятельно;

сбивать пламя с кромки пожара можно связкой прутьев или веток лиственных деревьев, забрасывать песком, заливать водой;

потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;

если очаг большой, немедленно позвоните по телефону МЧС «101» и «112»;

постарайтесь как можно быстрее покинуть место пожара;

при наведении порядка на приусадебном участке сжигайте сухую траву, мусор в специально отведённом месте, которое должно быть окопано;

запрещается использовать при сжигании мусора горючие жидкости;

запрещается оставлять в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки.

Спасатели давали рекомендации хозяевам и вручали каждому памятные буклеты с полезной информацией по безопасному содержанию домовладений.