Роспотребнадзор поручил научно-исследовательским институтам оценить влияние на детей популярных антистрессовых игрушек, таких как симпл-димпл и поп-ит, пишет «Медуза». В Слуцке эта игрушка также популярна.

Что такое Симпл-Димпл?

Simple Dimple переводится с английского как «простая ямочка». Это силиконовая игрушка с несколькими выпукло-вогнутыми частями. Эффект антистресса достигается путём многократного надавливания на эти ямочки. Ведомство предложило покупателям особо внимательно обращать внимание на маркировку этих игрушек. Также перед покупкой рекомендовано проверить, что игрушка не имеет резкого запаха.

Роспотребнадзор обращает внимание, что данные игрушки имели узконаправленную область применения, использовались для нейтроотличных людей с неврологическими расстройствами. Стереотипное поведение (потребность издавать щёлкающие звуки, повторяющиеся движения, сжимания-разжимания) часто возникает в состоянии стресса как неосознанная реакция в ответ на неблагоприятный неконтролируемый раздражитель. Указанные игрушки позволяют снизить напряжение.