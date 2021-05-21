С 25 мая ГАИ уделит особое внимание водителям, которые будут ехать с выключенным ближним светом фар

C 25 мая по 5 июня ГАИ проведёт традиционное мероприятие «Внимание — дети!». Об этом Sputnik. by рассказали в главном управлении ГАИ МВД.

Это значит, что все водители в светлое время суток (от восхода до захода солнца) должны двигаться с включённым светом фар или дневных ходовых огней, если транспортное средство оборудовано ими.

Отработка приурочена к приближающимся летним каникулам у школьников и продлится по 5 июня.

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Инспекторы проведут рейды, во время которых будут проверять безопасность перевозки детей в автомобилях, соблюдение водителями скоростного режима и правил проезда пешеходных переходов.

С особой внимательностью ГАИ просит водителей двигаться возле детсадов и школ, во дворах, при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам.

Штрафовать за невключённый свет фар будут по новому административному кодексу, который заработал с 1 марта. Сумма взыскания поднялась с 2 до 3 базовых (с 58 до 87 рублей), уточнили в УГАИ МВД.