В Слуцке возле танка в 11-м городке торжественно принимают в пионеры

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Утром в пятницу, 21 мая, в 11-м городке Слуцка школьников торжественно принимают в пионеры.

В Слуцке возле танка в 11 городке торжественно принимают в пионеры
Фото: Елена

В Слуцке возле танка в 11 городке торжественно принимают в пионеры В Слуцке возле танка в 11 городке торжественно принимают в пионеры