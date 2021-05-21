На рынке чуть дешевле стали помидоры, цены на огурцы тоже снизились. Цена на виноград варьирует от 6 до 9,5 рублей в зависимости от цвета и сорта, а лук-севок с ростками можно купить за 2,5 рубля. Цена на молодой картофель доходит до 4 рублей. А ещё можно купить дерево миндаля за 100 рублей. Цены указаны по состоянию на 13.00 пятницы, 21 мая.

Овощи

Свёкла — 1,35 рубля

Морковь — 1,49 рубля

Картофель — 1 рубль (1 кг)

Картофель молодой — 3,5−4 рубля

Лук — 1,20−1,50 рубля

Кабачок — 4 рубля

Капуста белокочанная свежая — 2,5 рубля

Капуста пекинская — 5 рублей

Помидоры — от 4 до 6,8 рубля

Огурцы - 2,8 — 3,5 рубля

Перец свежий — 6−10 рублей

Чеснок свежий — 0,5 рубля (за головку)

Фасоль — 1 рубль (за 1 стакан)

Бобы — 2 рубля (за 0,5 банку)

Редис — 1,5 рубля (за пучок)

Семечки подсолнечника — 2,5 рубля (за 1 литр. банку)

Зелень

Лук свежий — 7−8 рублей (за 1 кг)

Укроп свежий — 15 рублей (за 1 кг)

Черемша — 0,75 рубля (за пучок)

Рассада, саженцы

Лук-севок — 2,5−6 рублей

Роза — от 6 рублей и дороже (любой сорт)

Роза плетистая — 17 рублей

Яблоня — 12 рублей

Персик — 20 рублей

Груша, вишня, черешня — 15 рублей

Козья ива — 40 рублей

Кусты (смородина и др.) — 6, 7 рублей

Туя западная «Смарагд» зависит от роста: размер «по грудь» — 40 рублей, выше колена — 16 рублей, по колено — 12 рублей)

Можжевельник, куст — 8 рублей

Голубика — 10 рублей за 1 куст

Картофель семенной «Гамма» — 0,8 рубля (за 1 кг)

Капуста ранняя, средняя — 1,5 (за 10 штук), голландская — 2,5−3 рубля (за 10 штук)

Клубника — 3 рубля (за 10 штук), 4 рубля (за 12 штук) разного сорта

Перец — 0,5 рубля (за 1 штуку)

Помидоры — от 3,5 до 4 рублей (за 10 штук)

Кабачок — 1 рубль (1 штука)

Огурцы — 1,5 рубля (1 штука)

Лаванда — 5 рублей (1 штука)

Маргаритки — 2 рубля (3 штуки)

Сальвия — 0,8−2 рубля (1 штука)

Бархатцы — 0,3 рубля (1 штука)

Георгин - 3 рубля (за корень)

Нарцисс — 1,5 рубля (1 штука)

Цветы гладиолусов (семена) — от 0,5 -1 рубль

Каллы зелёные — 3 рубля (1 штука)

Петуньи в горшках — 10−12 рублей

Петунья - 1,5 рубля (1 штука)

Бегония — 2 рубля (1 штука)

Фрукты, ягоды

Арбуз — 3,5 рубля (за 1 кг)

Гранат — 5,5−6,5 рубля

Яблоки — 2,2−2,5 рубля

Груша — 5−7 рублей

Виноград — 6- 9,5 рубля

Изюм — 6 рублей

Киви — 5,5 рубля

Апельсины — 4,5 рубля

Мандарины — 6 рублей

Лимоны — 4,5 рубля (уценённый лимон — 2,5 рубля)

Бананы — 4 рубля

Орех грецкий — 9 рублей

Арахис жареный — 9 рублей

Фасоль — 1 рубль

Приправы, яйца

Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (за 100 г)

Яйцо домашнее — 3 рубля (за 1 дес.)

Маринады, соленья



Капуста «Провансаль» — 4 рубля (за 1 кг)

Капуста суточная - 3 рубля (за 1 кг)

Перец маринованный — 15 рубля (за 1 кг)

Морковь «По-корейски» — 6 рубля (за 1 кг)

Свёкла — 6 рубля (за 1 кг)

Чеснок маринованный — 10 рублей (за 1 кг)

Щавель консервированный — 3 рубля (за 0,5 литр. банку)

Грибы маринованные — 4 рубля (за 0,5 литр. банку)

Приспособления для огорода

