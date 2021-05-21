На рынке чуть дешевле стали помидоры, цены на огурцы тоже снизились. Цена на виноград варьирует от 6 до 9,5 рублей в зависимости от цвета и сорта, а лук-севок с ростками можно купить за 2,5 рубля. Цена на молодой картофель доходит до 4 рублей. А ещё можно купить дерево миндаля за 100 рублей. Цены указаны по состоянию на 13.00 пятницы, 21 мая.
Овощи
- Свёкла — 1,35 рубля
- Морковь — 1,49 рубля
- Картофель — 1 рубль (1 кг)
- Картофель молодой — 3,5−4 рубля
- Лук — 1,20−1,50 рубля
- Кабачок — 4 рубля
- Капуста белокочанная свежая — 2,5 рубля
- Капуста пекинская — 5 рублей
- Помидоры — от 4 до 6,8 рубля
- Огурцы - 2,8 — 3,5 рубля
- Перец свежий — 6−10 рублей
- Чеснок свежий — 0,5 рубля (за головку)
- Фасоль — 1 рубль (за 1 стакан)
- Бобы — 2 рубля (за 0,5 банку)
- Редис — 1,5 рубля (за пучок)
- Семечки подсолнечника — 2,5 рубля (за 1 литр. банку)
Зелень
- Лук свежий — 7−8 рублей (за 1 кг)
- Укроп свежий — 15 рублей (за 1 кг)
- Черемша — 0,75 рубля (за пучок)
Рассада, саженцы
- Лук-севок — 2,5−6 рублей
- Роза — от 6 рублей и дороже (любой сорт)
- Роза плетистая — 17 рублей
- Яблоня — 12 рублей
- Персик — 20 рублей
- Груша, вишня, черешня — 15 рублей
- Козья ива — 40 рублей
- Кусты (смородина и др.) — 6, 7 рублей
- Туя западная «Смарагд» зависит от роста: размер «по грудь» — 40 рублей, выше колена — 16 рублей, по колено — 12 рублей)
- Можжевельник, куст — 8 рублей
- Голубика — 10 рублей за 1 куст
- Картофель семенной «Гамма» — 0,8 рубля (за 1 кг)
- Капуста ранняя, средняя — 1,5 (за 10 штук), голландская — 2,5−3 рубля (за 10 штук)
- Клубника — 3 рубля (за 10 штук), 4 рубля (за 12 штук) разного сорта
- Перец — 0,5 рубля (за 1 штуку)
- Помидоры — от 3,5 до 4 рублей (за 10 штук)
- Кабачок — 1 рубль (1 штука)
- Огурцы — 1,5 рубля (1 штука)
- Лаванда — 5 рублей (1 штука)
- Маргаритки — 2 рубля (3 штуки)
- Сальвия — 0,8−2 рубля (1 штука)
- Бархатцы — 0,3 рубля (1 штука)
- Георгин - 3 рубля (за корень)
- Нарцисс — 1,5 рубля (1 штука)
- Цветы гладиолусов (семена) — от 0,5 -1 рубль
- Каллы зелёные — 3 рубля (1 штука)
- Петуньи в горшках — 10−12 рублей
- Петунья - 1,5 рубля (1 штука)
- Бегония — 2 рубля (1 штука)
Фрукты, ягоды
- Арбуз — 3,5 рубля (за 1 кг)
- Гранат — 5,5−6,5 рубля
- Яблоки — 2,2−2,5 рубля
- Груша — 5−7 рублей
- Виноград — 6- 9,5 рубля
- Изюм — 6 рублей
- Киви — 5,5 рубля
- Апельсины — 4,5 рубля
- Мандарины — 6 рублей
- Лимоны — 4,5 рубля (уценённый лимон — 2,5 рубля)
- Бананы — 4 рубля
- Орех грецкий — 9 рублей
- Арахис жареный — 9 рублей
- Фасоль — 1 рубль
Приправы, яйца
- Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (за 100 г)
- Яйцо домашнее — 3 рубля (за 1 дес.)
Маринады, соленья
- Капуста «Провансаль» — 4 рубля (за 1 кг)
- Капуста суточная - 3 рубля (за 1 кг)
- Перец маринованный — 15 рубля (за 1 кг)
- Морковь «По-корейски» — 6 рубля (за 1 кг)
- Свёкла — 6 рубля (за 1 кг)
- Чеснок маринованный — 10 рублей (за 1 кг)
- Щавель консервированный — 3 рубля (за 0,5 литр. банку)
- Грибы маринованные — 4 рубля (за 0,5 литр. банку)
Приспособления для огорода
- Теплицы (парники): 3 м — 25 рублей, 6 м — 30 рублей, 7 м — 32 рубля, 8 м — 35 рублей
- Теплица (парник): 3 м — 55 рублей
- Дуги — от 16 до 25 рублей
- Спанбонд — от 3 рублей (ширина 3 м)