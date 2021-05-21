На рынке чуть дешевле стали помидоры, цены на огурцы тоже снизились. Цена на виноград варьирует от 6 до 9,5 рублей в зависимости от цвета и сорта, а лук-севок с ростками можно купить за 2,5 рубля. Цена на молодой картофель доходит до 4 рублей. А ещё можно купить дерево миндаля за 100 рублей. Цены указаны по состоянию на 13.00 пятницы, 21 мая.

Овощи

  • Свёкла — 1,35 рубля
  • Морковь — 1,49 рубля
  • Картофель — 1 рубль (1 кг)
  • Картофель молодой — 3,5−4 рубля
  • Лук — 1,20−1,50 рубля
  • Кабачок — 4 рубля
  • Капуста белокочанная свежая — 2,5 рубля
  • Капуста пекинская — 5 рублей
  • Помидоры — от 4 до 6,8 рубля
  • Огурцы - 2,8 — 3,5 рубля
  • Перец свежий — 6−10 рублей
  • Чеснок свежий — 0,5 рубля (за головку)
  • Фасоль — 1 рубль (за 1 стакан)
  • Бобы — 2 рубля (за 0,5 банку)
  • Редис — 1,5 рубля (за пучок)
  • Семечки подсолнечника — 2,5 рубля (за 1 литр. банку)

Зелень

  • Лук свежий — 7−8 рублей (за 1 кг)
  • Укроп свежий — 15 рублей (за 1 кг)
  • Черемша — 0,75 рубля (за пучок)

Рассада, саженцы

  • Лук-севок — 2,5−6 рублей
  • Роза — от 6 рублей и дороже (любой сорт)
  • Роза плетистая — 17 рублей
  • Яблоня — 12 рублей
  • Персик — 20 рублей
  • Груша, вишня, черешня — 15 рублей
  • Козья ива — 40 рублей
  • Кусты (смородина и др.) — 6, 7 рублей
  • Туя западная «Смарагд» зависит от роста: размер «по грудь» — 40 рублей, выше колена — 16 рублей, по колено — 12 рублей)
  • Можжевельник, куст — 8 рублей
  • Голубика — 10 рублей за 1 куст
  • Картофель семенной «Гамма» — 0,8 рубля (за 1 кг)
  • Капуста ранняя, средняя — 1,5 (за 10 штук), голландская — 2,5−3 рубля (за 10 штук)
  • Клубника — 3 рубля (за 10 штук), 4 рубля (за 12 штук) разного сорта
  • Перец — 0,5 рубля (за 1 штуку)
  • Помидоры — от 3,5 до 4 рублей (за 10 штук)
  • Кабачок — 1 рубль (1 штука)
  • Огурцы — 1,5 рубля (1 штука)
  • Лаванда — 5 рублей (1 штука)
  • Маргаритки — 2 рубля (3 штуки)
  • Сальвия — 0,8−2 рубля (1 штука)
  • Бархатцы — 0,3 рубля (1 штука)
  • Георгин - 3 рубля (за корень)
  • Нарцисс — 1,5 рубля (1 штука)
  • Цветы гладиолусов (семена) — от 0,5 -1 рубль
  • Каллы зелёные — 3 рубля (1 штука)
  • Петуньи в горшках — 10−12 рублей
  • Петунья - 1,5 рубля (1 штука)
  • Бегония — 2 рубля (1 штука)

Фрукты, ягоды

  • Арбуз — 3,5 рубля (за 1 кг)
  • Гранат — 5,5−6,5 рубля
  • Яблоки — 2,2−2,5 рубля
  • Груша — 5−7 рублей
  • Виноград — 6- 9,5 рубля
  • Изюм — 6 рублей
  • Киви — 5,5 рубля
  • Апельсины — 4,5 рубля
  • Мандарины — 6 рублей
  • Лимоны — 4,5 рубля (уценённый лимон — 2,5 рубля)
  • Бананы — 4 рубля
  • Орех грецкий — 9 рублей
  • Арахис жареный — 9 рублей
  • Фасоль — 1 рубль

Приправы, яйца

  • Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (за 100 г)
  • Яйцо домашнее — 3 рубля (за 1 дес.)

Маринады, соленья

  • Капуста «Провансаль» — 4 рубля (за 1 кг)
  • Капуста суточная - 3 рубля (за 1 кг)
  • Перец маринованный — 15 рубля (за 1 кг)
  • Морковь «По-корейски» — 6 рубля (за 1 кг)
  • Свёкла — 6 рубля (за 1 кг)
  • Чеснок маринованный — 10 рублей (за 1 кг)
  • Щавель консервированный — 3 рубля (за 0,5 литр. банку)
  • Грибы маринованные — 4 рубля (за 0,5 литр. банку)

Приспособления для огорода

  • Теплицы (парники): 3 м — 25 рублей, 6 м — 30 рублей, 7 м — 32 рубля, 8 м — 35 рублей
  • Теплица (парник): 3 м — 55 рублей
  • Дуги — от 16 до 25 рублей
  • Спанбонд — от 3 рублей (ширина 3 м)