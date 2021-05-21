Обновляем бельевой гардероб к летнему сезону! Приглашаем за новинками в магазин белья «Новый образ» г. Слуцк

Правильно подобранный бюстгальтер позволит выгодно подчеркнуть достоинства, скрыть и подкорректировать недостатки, предотвратить возможные проблемы со здоровьем и даже визуально сбросить 3−5 кг! Чтобы это стало возможным, бюстгальтер должен подходить по всем параметрам. Ждем Вас на индивидуальный подбор бюстгальтера — бра-фиттинг.

Поступление комплектов бренда Sensera .

Поступление модных коллекций белорусских брендов Bravo , Helena и Misstyle . Много больших рамеров!

Обновление комплектов push - up .

Поступление корректирующего-утягивающего белья MIA .

Поступление купальников с push - up и без push - up на малые и средние размеры.

Поступление купальников Milavitsa на чашки D , E , F , G , H , I , J .

Повседневные боди из вискозы с кружевом и из вискозы с сеткой от белорусского бренда Teyli .

Большие, редкие размеры бюстгальтеров и кружевные сорочки от белорусского бренда Teyli . В наличии чашки G , H , I , J , K , L , M , N .

Поступление эротического белья! Чулки, колготки-сетка и эротические комплекты! Бренд OPIUM .

Большое поступление атласных пижам, сорочек, халатов и комплекты из натуральных материалов, вискозы и хлопка! Велюровые комплекты.

Новые модели классической коллекции Milavitsa .

Более 10 моделей кружевных романтических боди!

Много новых моделей трусиков и бюстгальтеров на любой вкус и любой размер!

На фото представлена лишь часть широкого ассортимента!

В продаже есть подарочные сертификаты на любую сумму. Также у нас можно рассчитаться по карте рассрочки «Халва».

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Всегда рады предложить Вам широкий выбор бюстгальтеров, трусиков, купальников и корректирующего-утягивающего белья.

Огромный выбор и постоянные обновления! В размерном ряду представлены чашки A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N !

В наличии много красивого белья больших, редких размеров! Такого точно не встретишь в других магазинах.

Со большей частью ассортиента вы можете ознакомиться не только в инстаграм, но и на нашем сайте http://belio.by/

Там можно удобно выбрать и заказать с доставкой понравившиеся модели!

— Новые комплекты Sensera:

Поступление модных коллекций белорусских брендов Bravo и Helena. Новые модели от белорусского бренда Misstyle в наличии.

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В наличии купальники: на чашки A, B, C, D, E, F, J, H, I, J. Шикарные купальники на любые размеры — только у нас! Ассортимент постоянно пополняется.

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Большие, редкие размеры бюстгальтеров от белорусского бренда Teyli.

Бюстгальтеры с мягкой чашкой и с дублированной плотной чашкой на крайние размеры G,H,I,J,K,L,M,N.

Только у нас представлен широкий выбор белья на средние, большие и самые большие размеры груди от популярных белорусских брендов Milavitsa, Bravo, Misstyle, Teyli. Такие размеры и модели не найти в других магазинах.

В наличии белье для особых случаев: бюстгальтеры с силиконовой спинкой, бесшовные бюстгальтеры, бюсты с силиконовыми бретелями, бюсты которые можно носить без бретелей и силиконовые накладки!

Так же много новых моделей трусиков в продаже! У нас всегда самый большой выбор качественных, фабричных трусиков от белорусских фабрик по приятным ценам!

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— Качественные повседневные боди из вискозы с кружевом и вискозы с сеткой. А также домашние сорочки от белорусского бренда Teyli. Размеры от 42 до 52.

— Новые гладкие модели классической коллекции Milavitsa. И бесшовные трусики к комплектам.

Более 10 моделей кружевных романтических боди!

Роскошь в удобстве — это бельё марки Sermija. Один из самых популярных брендов в нашем магазине!

Очень много УДОБНЫХ, КАЧЕСТВЕННЫХ, АНАТОМИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНЫХ моделей бюстгальтеров! Для средних и больших размеров, для нестандартных типов фигур. Всё это + грамотная консультация делают наш магазин лучшим выбором!

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для разных типов фигур. С помощью корректирующего белья поможем Вам смоделировать фигуру до минус 1−2 размеров и чувствовать себя на все 100%. Если вы хотите скорректировать фигуру под определённую одежду, платье, костюм, то берите эту вещь с собой для достижения лучшего результата.

Корректирующее бельё — незаменимая вещь в женском гардеробе. Бельё не просто избавит от лишних сантиметров в талии и на ягодицах за счёт стягивания, оно моделирует фигуру, делая её более пропорциональной. При этом каждая женщина обязательно найдёт наиболее подходящий для себя вариант, который позволит ей выглядеть безупречно на любой вечеринке и празднике или просто каждый день.

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Нарядные и соблазнительные шелковые халаты, сорочки и комплекты топ-шорты различных цветов ждут Вас! Так же в ассортименте халаты и сорочки из натуральных материалов. Широкий размерный ряд: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58!В магазине представлены производители белья: Sermija (Литва-Беларусь), Bravo (Беларусь), Milavitsa (Беларусь), Misstyle (Беларусь), Helena (Беларусь), Anabel Arto (Россия), Teyli (Беларусь), Dimanche (Италия), Balaloum (Италия-Китай), Infinity (Россия), Sensera (Россия) и другие. Только качественное и фабричное бельё!

Предлагаем записаться к нам на услугу — бра-фиттинг!

Эта услуга очень отличается от сервиса в обычных бельевых магазинах, где консультанты вроде бы тоже помогают выбирать белье.

Опытный специалист бра-фиттер поможет определить, какую модель и размер бюстгальтера Вам следует носить, с учётом всех анатомических особенностей груди и тела.

Большинство женщин испытывают такие проблемы как:

Вечно спадающие с плеч или врезающиеся бретели

Пояс бюстгальтера скручивается и задирается вверх

Грудь вываливается за пределы чашек

Косточки бюстгальтера режут и натирают, оставляют красные следы и синяки на коже в конце дня

Грудь визуально выглядит некрасивой, искаженной формы

Возникает дискомфорт в спине, пояснице, плечах и самой груди

Если Вы столкнулись хотя бы с одной из этих проблем — стоит записаться к нам на услугу бра-фиттинг! Тем более, что для наших покупателей эта услуга абсолютно бесплатна!

Бра-фиттер помогает клиентке примерять белье, ускоряя весь процесс — застегнет вам пояс, посадит его в нужное место, отрегулирует бретели, сориентирует, как уложить грудь в чашечки, расправит чашечки и поставит их в нужное место.

Бра-фиттинг проходит один на один со специалистом в примерочной.

Мы заинтересованы, чтобы Вы возвращались за покупками именно к нам! Снова и снова! Поэтому предлагаем только качественные товары и услуги!

У нас в магазине Вас ждёт грамотная консультация и индивидуальный подбор бюстгальтера, который подходит именно Вам! Доверьтесь специалисту. Потому что размерная сетка у разных производителей отличается. А ещё потому, что ваша грудь — уникальна!

Наш вес может меняться. Если колебания вашего веса составляют 3−5 кг, возможно придётся пересмотреть свой размер.

Также не забывайте, что правильно подобранный бюстгальтер — залог здоровья, хорошей осанки и эффектного внешнего вида. Если размер белья подобран неверно, грудь визуально выглядит некрасивой, искаженной формы, возникает дискомфорт в спине, пояснице, плечах и самой груди.

Ждём Вас по адресу г. Слуцк, ул. Ленина 118

(торговое помещение напротив остановки «Рынок» в сторону Вокзала)

Пн-Пт 10.00 — 18.00

Сб-Вс 10.00 — 16.00

+375 (29) 610−26−74

http://belio.by/

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