Обновляем бельевой гардероб к летнему сезону! Приглашаем за новинками в магазин белья «Новый образ» г. Слуцк

Правильно подобранный бюстгальтер позволит выгодно подчеркнуть достоинства, скрыть и подкорректировать недостатки, предотвратить возможные проблемы со здоровьем и даже визуально сбросить 3−5 кг! Чтобы это стало возможным, бюстгальтер должен подходить по всем параметрам. Ждем Вас на индивидуальный подбор бюстгальтера — бра-фиттинг.
- Поступление комплектов бренда Sensera.
- Поступление модных коллекций белорусских брендов Bravo, Helena и Misstyle. Много больших рамеров!
- Обновление комплектов push-up.
- Поступление корректирующего-утягивающего белья MIA.
- Поступление купальников с push-up и без push-up на малые и средние размеры.
- Поступление купальников Milavitsa на чашки D, E, F, G, H, I, J.
- Повседневные боди из вискозы с кружевом и из вискозы с сеткой от белорусского бренда Teyli.
- Большие, редкие размеры бюстгальтеров и кружевные сорочки от белорусского бренда Teyli. В наличии чашки G,H,I,J,K,L,M,N.
- Поступление эротического белья! Чулки, колготки-сетка и эротические комплекты! Бренд OPIUM.
- Большое поступление атласных пижам, сорочек, халатов и комплекты из натуральных материалов, вискозы и хлопка! Велюровые комплекты.
- Новые модели классической коллекции Milavitsa.
- Более 10 моделей кружевных романтических боди!
- Много новых моделей трусиков и бюстгальтеров на любой вкус и любой размер!
На фото представлена лишь часть широкого ассортимента!
В продаже есть подарочные сертификаты на любую сумму. Также у нас можно рассчитаться по карте рассрочки «Халва».
Всегда рады предложить Вам широкий выбор бюстгальтеров, трусиков, купальников и корректирующего-утягивающего белья.
Огромный выбор и постоянные обновления! В размерном ряду представлены чашки A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N !
В наличии много красивого белья больших, редких размеров! Такого точно не встретишь в других магазинах.
Со большей частью ассортиента вы можете ознакомиться не только в инстаграм, но и на нашем сайте http://belio.by/
Там можно удобно выбрать и заказать с доставкой понравившиеся модели!
— Новые комплекты Sensera:
Поступление модных коллекций белорусских брендов Bravo и Helena. Новые модели от белорусского бренда Misstyle в наличии.
- В наличии купальники: на чашки A, B, C, D, E, F, J, H, I, J. Шикарные купальники на любые размеры — только у нас! Ассортимент постоянно пополняется.
Большие, редкие размеры бюстгальтеров от белорусского бренда Teyli.
Бюстгальтеры с мягкой чашкой и с дублированной плотной чашкой на крайние размеры G,H,I,J,K,L,M,N.
Только у нас представлен широкий выбор белья на средние, большие и самые большие размеры груди от популярных белорусских брендов Milavitsa, Bravo, Misstyle, Teyli. Такие размеры и модели не найти в других магазинах.
В наличии белье для особых случаев: бюстгальтеры с силиконовой спинкой, бесшовные бюстгальтеры, бюсты с силиконовыми бретелями, бюсты которые можно носить без бретелей и силиконовые накладки!
Так же много новых моделей трусиков в продаже! У нас всегда самый большой выбор качественных, фабричных трусиков от белорусских фабрик по приятным ценам!
— Качественные повседневные боди из вискозы с кружевом и вискозы с сеткой. А также домашние сорочки от белорусского бренда Teyli. Размеры от 42 до 52.
— Новые гладкие модели классической коллекции Milavitsa. И бесшовные трусики к комплектам.
Более 10 моделей кружевных романтических боди!
Роскошь в удобстве — это бельё марки Sermija. Один из самых популярных брендов в нашем магазине!
Очень много УДОБНЫХ, КАЧЕСТВЕННЫХ, АНАТОМИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНЫХ моделей бюстгальтеров! Для средних и больших размеров, для нестандартных типов фигур. Всё это + грамотная консультация делают наш магазин лучшим выбором!
Корректирующее бельё — незаменимая вещь в женском гардеробе. Бельё не просто избавит от лишних сантиметров в талии и на ягодицах за счёт стягивания, оно моделирует фигуру, делая её более пропорциональной. При этом каждая женщина обязательно найдёт наиболее подходящий для себя вариант, который позволит ей выглядеть безупречно на любой вечеринке и празднике или просто каждый день.
Предлагаем записаться к нам на услугу — бра-фиттинг!
Эта услуга очень отличается от сервиса в обычных бельевых магазинах, где консультанты вроде бы тоже помогают выбирать белье.
Опытный специалист бра-фиттер поможет определить, какую модель и размер бюстгальтера Вам следует носить, с учётом всех анатомических особенностей груди и тела.
Большинство женщин испытывают такие проблемы как:
- Вечно спадающие с плеч или врезающиеся бретели
- Пояс бюстгальтера скручивается и задирается вверх
- Грудь вываливается за пределы чашек
- Косточки бюстгальтера режут и натирают, оставляют красные следы и синяки на коже в конце дня
- Грудь визуально выглядит некрасивой, искаженной формы
- Возникает дискомфорт в спине, пояснице, плечах и самой груди
Если Вы столкнулись хотя бы с одной из этих проблем — стоит записаться к нам на услугу бра-фиттинг! Тем более, что для наших покупателей эта услуга абсолютно бесплатна!
Бра-фиттер помогает клиентке примерять белье, ускоряя весь процесс — застегнет вам пояс, посадит его в нужное место, отрегулирует бретели, сориентирует, как уложить грудь в чашечки, расправит чашечки и поставит их в нужное место.
Бра-фиттинг проходит один на один со специалистом в примерочной.
Мы заинтересованы, чтобы Вы возвращались за покупками именно к нам! Снова и снова! Поэтому предлагаем только качественные товары и услуги!
У нас в магазине Вас ждёт грамотная консультация и индивидуальный подбор бюстгальтера, который подходит именно Вам! Доверьтесь специалисту. Потому что размерная сетка у разных производителей отличается. А ещё потому, что ваша грудь — уникальна!
Наш вес может меняться. Если колебания вашего веса составляют 3−5 кг, возможно придётся пересмотреть свой размер.
Также не забывайте, что правильно подобранный бюстгальтер — залог здоровья, хорошей осанки и эффектного внешнего вида. Если размер белья подобран неверно, грудь визуально выглядит некрасивой, искаженной формы, возникает дискомфорт в спине, пояснице, плечах и самой груди.
Ждём Вас по адресу г. Слуцк, ул. Ленина 118
(торговое помещение напротив остановки «Рынок» в сторону Вокзала)
Пн-Пт 10.00 — 18.00
Сб-Вс 10.00 — 16.00
+375 (29) 610−26−74
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