Обновляем бельевой гардероб к летнему сезону! Приглашаем за новинками в магазин белья «Новый образ» г. Слуцк

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Правильно подобранный бюстгальтер позволит выгодно подчеркнуть достоинства, скрыть и подкорректировать недостатки, предотвратить возможные проблемы со здоровьем и даже визуально сбросить 3−5 кг! Чтобы это стало возможным, бюстгальтер должен подходить по всем параметрам. Ждем Вас на индивидуальный подбор бюстгальтера — бра-фиттинг.

  • Поступление комплектов бренда Sensera.
  • Поступление модных коллекций белорусских брендов Bravo, Helena и Misstyle. Много больших рамеров!
  • Обновление комплектов push-up.
  • Поступление корректирующего-утягивающего белья MIA.
  • Поступление купальников с push-up и без push-up на малые и средние размеры.
  • Поступление купальников Milavitsa на чашки D, E, F, G, H, I, J.
  • Повседневные боди из вискозы с кружевом и из вискозы с сеткой от белорусского бренда Teyli.
  • Большие, редкие размеры бюстгальтеров и кружевные сорочки от белорусского бренда Teyli. В наличии чашки G,H,I,J,K,L,M,N.
  • Поступление эротического белья! Чулки, колготки-сетка и эротические комплекты! Бренд OPIUM.
  • Большое поступление атласных пижам, сорочек, халатов и комплекты из натуральных материалов, вискозы и хлопка! Велюровые комплекты.
  • Новые модели классической коллекции Milavitsa.
  • Более 10 моделей кружевных романтических боди!
  • Много новых моделей трусиков и бюстгальтеров на любой вкус и любой размер!

На фото представлена лишь часть широкого ассортимента!

В продаже есть подарочные сертификаты на любую сумму. Также у нас можно рассчитаться по карте рассрочки «Халва».

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Всегда рады предложить Вам широкий выбор бюстгальтеров, трусиков, купальников и корректирующего-утягивающего белья.

Огромный выбор и постоянные обновления! В размерном ряду представлены чашки A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N !

В наличии много красивого белья больших, редких размеров! Такого точно не встретишь в других магазинах.

Со большей частью ассортиента вы можете ознакомиться не только в инстаграм, но и на нашем сайте http://belio.by/

Там можно удобно выбрать и заказать с доставкой понравившиеся модели!

— Новые комплекты Sensera:

Поступление модных коллекций белорусских брендов Bravo и Helena. Новые модели от белорусского бренда Misstyle в наличии.

Обновление комплектов push-up. Поступление купальников Milavitsa на большие размеры и широкий выбор купальников в течение всего года!

  • В наличии купальники: на чашки A, B, C, D, E, F, J, H, I, J. Шикарные купальники на любые размеры — только у нас! Ассортимент постоянно пополняется.
Совместные купальники:

Большие, редкие размеры бюстгальтеров от белорусского бренда Teyli.

Бюстгальтеры с мягкой чашкой и с дублированной плотной чашкой на крайние размеры G,H,I,J,K,L,M,N.

Только у нас представлен широкий выбор белья на средние, большие и самые большие размеры груди от популярных белорусских брендов Milavitsa, Bravo, Misstyle, Teyli. Такие размеры и модели не найти в других магазинах.

В наличии белье для особых случаев: бюстгальтеры с силиконовой спинкой, бесшовные бюстгальтеры, бюсты с силиконовыми бретелями, бюсты которые можно носить без бретелей и силиконовые накладки!

Так же много новых моделей трусиков в продаже! У нас всегда самый большой выбор качественных, фабричных трусиков от белорусских фабрик по приятным ценам!

— Чулки, корсеты, пояса для чулок, платья и новые модели эротического белья! Бренд OPIUM. — Романтические сорочки, маски и трусики с открытым доступом в ассортименте.

— Качественные повседневные боди из вискозы с кружевом и вискозы с сеткой. А также домашние сорочки от белорусского бренда Teyli. Размеры от 42 до 52.

— Новые гладкие модели классической коллекции Milavitsa. И бесшовные трусики к комплектам.

Более 10 моделей кружевных романтических боди!

Роскошь в удобстве — это бельё марки Sermija. Один из самых популярных брендов в нашем магазине!

Очень много УДОБНЫХ, КАЧЕСТВЕННЫХ, АНАТОМИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНЫХ моделей бюстгальтеров! Для средних и больших размеров, для нестандартных типов фигур. Всё это + грамотная консультация делают наш магазин лучшим выбором!

В наличии много корректирующего-утягивающего белья для разных типов фигур. С помощью корректирующего белья поможем Вам смоделировать фигуру до минус 1−2 размеров и чувствовать себя на все 100%. Если вы хотите скорректировать фигуру под определённую одежду, платье, костюм, то берите эту вещь с собой для достижения лучшего результата.

Корректирующее бельё — незаменимая вещь в женском гардеробе. Бельё не просто избавит от лишних сантиметров в талии и на ягодицах за счёт стягивания, оно моделирует фигуру, делая её более пропорциональной. При этом каждая женщина обязательно найдёт наиболее подходящий для себя вариант, который позволит ей выглядеть безупречно на любой вечеринке и празднике или просто каждый день.

Нарядные и соблазнительные шелковые халаты, сорочки и комплекты топ-шорты различных цветов ждут Вас! Так же в ассортименте халаты и сорочки из натуральных материалов. Широкий размерный ряд: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58! В магазине представлены производители белья: Sermija (Литва-Беларусь), Bravo (Беларусь), Milavitsa (Беларусь), Misstyle (Беларусь), Helena (Беларусь), Anabel Arto (Россия), Teyli (Беларусь), Dimanche (Италия), Balaloum (Италия-Китай), Infinity (Россия), Sensera (Россия) и другие. Только качественное и фабричное бельё!

Предлагаем записаться к нам на услугу — бра-фиттинг!
Эта услуга очень отличается от сервиса в обычных бельевых магазинах, где консультанты вроде бы тоже помогают выбирать белье.
Опытный специалист бра-фиттер поможет определить, какую модель и размер бюстгальтера Вам следует носить, с учётом всех анатомических особенностей груди и тела.

Большинство женщин испытывают такие проблемы как:

  • Вечно спадающие с плеч или врезающиеся бретели
  • Пояс бюстгальтера скручивается и задирается вверх
  • Грудь вываливается за пределы чашек
  • Косточки бюстгальтера режут и натирают, оставляют красные следы и синяки на коже в конце дня
  • Грудь визуально выглядит некрасивой, искаженной формы
  • Возникает дискомфорт в спине, пояснице, плечах и самой груди

Если Вы столкнулись хотя бы с одной из этих проблем — стоит записаться к нам на услугу бра-фиттинг! Тем более, что для наших покупателей эта услуга абсолютно бесплатна!

Бра-фиттер помогает клиентке примерять белье, ускоряя весь процесс — застегнет вам пояс, посадит его в нужное место, отрегулирует бретели, сориентирует, как уложить грудь в чашечки, расправит чашечки и поставит их в нужное место.
Бра-фиттинг проходит один на один со специалистом в примерочной.

Мы заинтересованы, чтобы Вы возвращались за покупками именно к нам! Снова и снова! Поэтому предлагаем только качественные товары и услуги!

У нас в магазине Вас ждёт грамотная консультация и индивидуальный подбор бюстгальтера, который подходит именно Вам! Доверьтесь специалисту. Потому что размерная сетка у разных производителей отличается. А ещё потому, что ваша грудь — уникальна!

Наш вес может меняться. Если колебания вашего веса составляют 3−5 кг, возможно придётся пересмотреть свой размер.

Также не забывайте, что правильно подобранный бюстгальтер — залог здоровья, хорошей осанки и эффектного внешнего вида. Если размер белья подобран неверно, грудь визуально выглядит некрасивой, искаженной формы, возникает дискомфорт в спине, пояснице, плечах и самой груди.

Ждём Вас по адресу г. Слуцк, ул. Ленина 118

(торговое помещение напротив остановки «Рынок» в сторону Вокзала)

Пн-Пт 10.00 — 18.00

Сб-Вс 10.00 — 16.00

+375 (29) 610−26−74

http://belio.by/

https://www.instagram.com/new_obraz_slutsk/

https://vk.com/new_obraz_slutsk

ИП Антип М.И. УНП 691 977 054