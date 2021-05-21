МВД Беларуси предложило включить БЧБ-флаг в список нацистской символики

МВД Беларуси предложило включить в список нацистской символики бело-красно-белый флаг, под которым в стране проходили массовые акции протеста. Об этом сообщил Михаил Бедункевич, заместитель начальника ­ГУБОПиК, передаёт «Интерфакс — Запад».

«Как потомки людей, воевавших и отдавших жизни за Победу, мы не можем просто так, равнодушно, взирать на символику предателей, — подчеркнул Бедункевич. — Поэтому в ближайшее время будем выступать с инициативой по включению в список нацистской символики БЧБ-флага, использовавшегося всеми коллаборационистскими организациями на территории ­БССР в годы оккупации».

Михаил Бедункевич подчеркнул, что пора поставить точку в этом вопросе, несмотря на попытки «замазать» проблему.

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«Люди просят. Когда готовилось Всебелорусское народное собрание, госорганы принимали просто вал обращений от граждан по принятию ужесточающих мер в отношении коллаборационистской символики!» — сказал он и уточнил, что флаг может использоваться в фильмах и театральных постановках, в архивной и музейной работе.

«Но попытки ходить по улицам с БЧБ-флагами будут очень жёстко пресекаться», — заключил замначальника ГУБОПиК.

Напомним, что в конце марта у нас был интересный материал в иллюстрациях об истории двух флагов: