Фотообзор пустующих домов в Заградье Слуцкого района стал самой читаемой публикацией на сайте «Кур'ера» за последние два дня. В редакцию даже звонили люди, чтобы узнать, как их можно купить. Это, вероятно, говорит о том, что интерес к «домикам в деревне» есть.

«Кур'ер» предлагает жителям показать, какие дома в ваших деревнях долго стоят нежилыми. Фотографии домов и небольшое описание вашей деревни присылайте на электронную почту «Кур'ера» info@kurjer.info или сбрасывайте с помощью сервиса «Сообщить новость».

СПРАВКА. По всем вопросам, связанным с приобретением такого жилья, нужно обращаться в местные сельские исполнительные комитеты, к которым относится данная деревня.