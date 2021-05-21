31 удар ножом. Жителю Слуцка, который убил свою девушку, дали 16 лет (что он сказал в последнем слове)

18 и 19 мая Минский областной суд в Слуцке рассматривал дело случчанина Евгения Н. Он сознался, что 28 ноября в квартире на улице Ивановского убил свою сожительницу Марину Ч.

Случчанина обвиняли по пункту 6 части 2 статьи 139 УК РБ (убийство, совершённое с особой жестокостью). По версии обвинения, он нанёс женщине не менее 31 удара ножом, из них не менее 19 — в шею.

Подробнее о том, что рассказали в первый день суда прокурор, обвиняемый и потерпевшая (сестра убитой), читайте в репортаже «Кур'ера».

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В заседании объявили перерыв до пятницы, 21 мая. В пятницу состоялись прения сторон и был вынесен приговор.

Что сказал прокурор на прениях

Государственный обвинитель Сергей Шаровар в ходе прений сторон сказал, что Евгений Н. во время убийства Марины Ч. мог сознавать свои действия и не находился в состоянии аффекта. Объективной необходимости убивать женщину не было. Те повреждения, которые она сама, возможно, нанесла перед убийством Евгению, не повлекли никакого вреда здоровью.

По версии обвинения, Евгений Н. умышленно и с особой жестокостью со значительной силой нанёс убитой удары ножом в жизненно важные органы. При этом он желал, чтобы та умерла, и мог осознавать опасность своих действий.

Также прокурор напомнил, что подсудимый, совершая преступление, был пьян.

Обвинитель попросил суд наказать случчанина лишением свободы сроком 18 лет в колонии усиленного режима.

Что сказал адвокат на прениях

Защитник обвиняемого Константин Павловский не согласился с предложенным наказанием. Адвокат сказал, что Евгений раскаивается, испытывает боль и негодование по отношению к себе, будет всю жизнь заниматься самобичеванием. Что обвиняемый оказывал содействие следствию и суду. Что он — пострадавший от аварии на ЧАЭС (родился в Чечерске) и у него проблемы со здоровьем.

Адвокат обратил внимание, что сама убитая Марина, когда выпивала, могла вести себя агрессивно и неадекватно, а Евгений её прощал. Об этом говорили свидетели.

Павловский попросил назначить его подзащитному наиболее мягкое наказание из возможных.

Последнее слово подсудимого

Во время последнего слова подсудимый плакал, и было слышно не все слова. Он сказал:

«Видит бог, не хотел её убивать. Мне с этим жить до конца жизни. Мы хотели создать семью. Но как так получилось, не знаю. Будучи под стражей, каждую ночь, постоянно думал, как можно было поступить <…>. Я не хотел её убивать. Просто после этих ударов, как только она меня <…> не помню. Мама, прости, пожалуйста, если можешь. <…>».

Приговор

Судья Владимир Арешко признал Евгения Н. виновным в убийстве с особой жестокостью и назначил ему наказание — 16 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 суток со дня провозглашения.

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