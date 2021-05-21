Вниманию потребителей пользователей газа

Обучающая организация ООО «Стандарт промышленной безопасности» проводит обучение граждан выполнению работ по повторной проверке состояния и прочистке дымоходов и вентиляционных каналов в газифицированных одноквартирных, блокированных жилых домах.

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После прохождения данного обучения вы получите свидетельство и журнал на право бессрочной и самостоятельной проверки дымовых и вентиляционных каналов в своих домах, без ежегодного вызова специализированных организаций.

(пп.43 Правил пользования газом в быту, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.11.2007 № 1539 в редакции постановления от 29.03.2019 № 213).

Стоимость обучения составляет 20 руб. (оплата на месте, без комиссии), при себе иметь паспорт.

Следующее обучение состоится 26 мая 2021 года в 17.00 по адресу: г. Слуцк, ул. Гагарина, 3 (Слуцкий ООС ДОСААФ).

Предварительная запись по телефону (8 029) 530 13 93 в рабочие дни с 08.30 до 17.00. Информацию по всем интересующим вопросам можно получить по телефону (8 029) 610 58 38.

ООО «Стандарт промышленной безопасности» УНП 291 369 269