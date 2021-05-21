18 и 19 мая на базе Слуцкой детско-юношеской школы олимпийского резерва прошли областные соревнования по гандболу среди юношей и девушек 2006 года рождения и младше, пишет управление по образованию Слуцкого районного исполнительного комитета.
В соревнованиях принимали участие сборные команды Копыльского, Воложинского, Клецкого, Несвижского и Слуцкого районов.
По итогам соревнований среди юношей:
1-е место — команда Копыльского района
2-е место — команда Слуцкого района
3-е место — команда Клецкого района
По итогам соревнований среди девушек:
1-е место — команда Слуцкого района
2-е место — команда Копыльского района
3-е место — команда Клецкого района