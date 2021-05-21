Девушки — первые. В Слуцкой СДЮШОР прошли областные соревнования по гандболу

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В Слуцкой СДЮШОР прошли областные соревнования по гандболу
Фото: управление по образованию Слуцкого районного исполнительного комитета

18 и 19 мая на базе Слуцкой детско-юношеской школы олимпийского резерва прошли областные соревнования по гандболу среди юношей и девушек 2006 года рождения и младше, пишет управление по образованию Слуцкого районного исполнительного комитета.

В соревнованиях принимали участие сборные команды Копыльского, Воложинского, Клецкого, Несвижского и Слуцкого районов.

По итогам соревнований среди юношей:

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1-е место — команда Копыльского района

2-е место — команда Слуцкого района

3-е место — команда Клецкого района

В Слуцкой СДЮШОР прошли областные соревнования по гандболу
Фотографии: управление по образованию Слуцкого районного исполнительного комитета

В Слуцкой СДЮШОР прошли областные соревнования по гандболу В Слуцкой СДЮШОР прошли областные соревнования по гандболу

По итогам соревнований среди девушек:

1-е место — команда Слуцкого района

2-е место — команда Копыльского района

3-е место — команда Клецкого района