Кто и почему читает «Кур`ер»: Николай Скалабан, житель деревни Варковичи, Слуцк
Я люблю читать газеты и очень люблю «Кур'ер». Почему? Да потому, что в газете «Кур'ер» интересно всё! И о жизни нашей, и о местных жителях. Много полезной информации, которая написана простым и понятным языком. Ещё мне нравятся кроссворды, которые печатает редакция. Очень полезная и нужная газета. Фото: Александра Шагойко