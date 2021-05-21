Пилотов, разбившихся на военном самолёте, похоронят в Лиде и Полоцке

Майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиту Куконенко, пилотов, которые погибли при крушении самолёта Як-130, похоронят 21 мая в Лиде и Полоцке. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1», пишет Sputnik.by.

Напомним, в среду, 19 мая, в Барановичах прямо среди жилой застройки упал военный самолёт Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Погибли оба пилота: майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко.

20 мая с офицерами простились на военном аэродроме в Барановичах, их тела спецрейс доставил в Лиду, где 21 мая с 9 до 11 утра на авиабазе пройдёт прощание. Майора Андрея Ничипорчика похоронят в Лиде, лейтенанта Никиту Куконенко — в Полоцке.

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Как сообщили в эфире телевидения, по злой иронии судьбы, погибшие пилоты летели в Барановичи из Лиды, чтобы отдать дань памяти первому Герою Беларуси Владимиру Карвату, который ровно 25 лет назад ценой собственной жизни спас жителей населённого пункта под Барановичами.

РАНЕЕ.