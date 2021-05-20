Порядок освобождения от выпускных экзаменов болеющих коронавирусом остался в силе. Об этом на пресс-конференции в четверг, 20 мая, рассказала Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси, передаёт Sputnik.

«Это те ученики, кто болеет (коронавирусом. — Прим. ред.), являются контактами и подлежат изоляции. Отработан порядок взаимодействия с центрами эпидемиологии по этому вопросу. Они должны предоставить в учреждения образования списки учеников, кто по данным на 1 июня не может прийти на экзамен. Ежедневно эти списки будут уточняться», — пояснила она.

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Также от выпускных экзаменов, по словам Каржовой, освободят:

кандидатов в сборные команды Беларуси для участия в международных соревнованиях,

участников спортивных сборов по подготовке к этим спортивным мероприятиям по линии Минспорта, если соревнования выпадают на даты экзаменов,

по медицинским показаниям, если болезнь включена в перечень заболеваний Минздрава,

победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам.

Даты экзаменов и пересдач

Выпускные экзамены пройдут с 1 по 9 июня. Никаких изменений в порядок, в предметы, а также формы проведения экзаменов не будет, пояснила Каржова.

Ученики 9-х классов будут сдавать три испытания — диктанты по русскому и белорусскому языкам, а также контрольную работу по математике.

11-е классы сдадут изложение по русскому или белорусскому (на выбор), контрольную по математике, иностранный язык и историю Беларуси. К 21 мая во всех белорусских школах должны появиться расписания выпускных экзаменов.

В 9-м классе экзамены будут сдавать 2, 4 и 8 июня. В 11-м классе — 1, 3 и 7 июня. Расписание для устных экзаменов по иностранному языку и истории школьная администрация определит самостоятельно.

Пересдать экзамены девятиклассникам можно будет 23 августа — по белорусскому языку, 25 августа — по русскому языку, 27 августа — по математике. Выпускники 11-го класса могут это сделать 24 августа — по математике, 26 августа — по белорусскому или русскому языкам. Тексты и задачи для проведения экзаменов будут оглашаться по белорусскому ТВ, а также размещаться на сайте Минобразования.

Правила и запреты на экзамены

Ирина Каржова также отметила, что при проведении экзаменов будут учитываться особенности, связанные с пандемией. В этом году по согласованию с Минздравом все требования по «ковид-безопасности» будут сохранены. Это бесконтактная термометрия, рассадка учеников на полтора-два метра друг от друга, использование гигиенических средств, а при необходимости — масок.

Рекомендации на выпускные

Министерство рекомендует школам отказаться от пышных выпускных вечеров, заявила консультант главного управления воспитательной работы и молодёжной политики Минобразования Лариса Емельянчик.

«Вместо больших развлекательных учреждений рекомендуем школьникам камерно собраться в школах. Это может быть, к примеру, школьный „капустник“, вечер в форме презентации киноленты школьных дней или памятные мероприятия закладки аллеи», — пояснила она.

Специалист добавила, что время проведения, продолжительность и место выпускного торжества определяют директора школ и родительские комитеты по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами.

«Последнему звонку» — быть

Она также отметила, что в этом году в Беларуси состоится республиканский праздник «Последний звонок», который был отменён в 2020-м из-за пандемии. Он пройдёт 27−28 мая в Бобруйске. Пригласят лучших выпускников страны — по 100 человек с каждой области.

Выпускников 11-х классов будет меньше

Напоследок занимательная статистика: в этом году 11-е классы выпустят 51 800 человек — это на 800 учеников меньше, чем в 2020 году. На этот факт ещё в феврале обращал внимание министр образования Игорь Карпенко. А вот из 9-х классов выйдет на 3,7 тысячи больше учеников, чем в прошлом году — 91 300 человек.

В целом же в Беларуси функционирует 3009 учреждений общего и среднего образования, в которых обучается 1 057 918 человек. Всего в учебных заведениях работает чуть более 117 тысяч педагогов.