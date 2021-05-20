Почти как ледовый дворец. Как будет выглядеть спорткомплекс на территории общегородского центра в Слуцке (и другие подробности)

По 3 июня проходит общественное обсуждение по строительству спорткомплекса для игровых видов спорта в Слуцке. Изначально он проектировался на улице Уласовца, но там его запретили размещать. Поэтому для спортобъекта выбрали территорию бывшего консервного завода.



Подробности «Кур'еру» рассказал Дмитрий Самусевич, инженер по техническому надзору за строительством УКСа Слуцкого района. Также он прислал 3D-модель спортивного комплекса. «Пока архитекторы видят его таким. Думаю, он останется такой светлый. Ничего не должно поменяться», — сказал специалист.

Как будет выглядеть спорткомплекс

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Почему спорткомплекс перенесли с Уласовца на Ленина

Старое место под спортивный комплекс было на улице Уласовца за зданием бывшего ФОКа. Но строить здесь не разрешил НИИ «Белниипградостроительства».

По словам Дмитрия Самусевича, причина в том, что по генплану Слуцка в этом месте расположена ландшафтная зона. А она должна быть в 10 раз больше площади застройки. Выходит, что под всю территорию нужно 6 гектаров. А так получается, что жилые дома и гимназия № 2 были бы слишком близко расположены к спорткомплексу.

«Мы три раза пытались разместить комплекс где-то в городе, потому что генплан „недружелюбно к этому относился“, то есть не было зон под строительство. В итоге в Минске согласовали территорию бывшего консервного завода. Было принято решение всё-таки начинать реализовывать концепцию общегородского центра», — сказал Дмитрий Самусевич.

Как спорткомплекс впишется в общегородской центр

Когда Слуцкий райисполком проводил общественное обсуждение по общегородскому центру, спортивного комплекса ещё не было. Сейчас же он выступает в качестве начала реализации этого большого проекта.

По словам Дмитрия Самусевича, исходя из концепции центра, на пересечении улицы Ленина и 2-го переулка Карла Либкнехта уже планировался торгово-развлекательный спортивный объект (на схеме — 3). Его и заменит спорткомплекс для игровых видов спорта.

Вначале спортивный комплекс хотели расположить ближе к улице Ленина (как показано на схеме), но так как рядом находится историко-культурное здание — бывшее коммерческое училище, — это сделать не разрешили. Потому что высота новой застройки не должна превышать 11 метров. Сейчас же комплекс расположили так, что от перекрёстка идёт зона благоустройства и парковки, а уже сам спортивный объект отодвинули вдаль переулка (номер 3 и 5 на схеме поменяют местами), чтобы можно было приподнять его конструкцию повыше.

Дмитрий Самусевич отметил, что концепция общегородского центра — пока только наброски архитектора.

Что будет в новом спорткомплексе

В спорткомплексе будут проводить республиканские соревнования. Для международных — зал маленький. Планируется, что в приоритете комплекса будет гандбол.

На первом этаже будут кафе, раздевалки, гардеробные, тренерские, массажная, сауна, кабинеты врача и физиопроцедур и хозяйственные помещения.

На втором — фитнес и тренажёрный залы, кабинеты администрации, конференц-зал.

«Изначально на Уласовца планировались уличные спортивные площадки, но поскольку в общегородском центре будет парк для активного отдыха, принято решение построить только само здание», — добавил Дмитрий Самусевич.

Когда начнётся строительство

«Если бы нам разрешили разместить комплекс на Уласовца, то мы бы его уже строили. Планировали, что к сентябрю-октябрю уже запустим объект, — сказал Дмитрий Самусевич. — Но из-за переноса на этом этапе у нас пока заключён договор на проектирование. Сроки сдвинулись.

При условии финансирования планируем начать строительство спорткомплекса в августе. Срок сдачи объекта зависит от нормативных сроков. Объём работ будет большой".

В чём уникальность нового спорткомплекса

Дмитрий Самусевич рассказал, что это будет первое здание в Слуцке с электроотоплением, потому что городские телпосети не смогут его «вытянуть». К комплексу подведут только электричество и воду.

Конструкция арок спортивного объекта будет с современным покрытием, а цветовое решение таким, чтобы оно не портило внешний облик коммерческого училища. Для этого с проектировщиками работают представители Министерства культуры, которые следят за проектом.

Планируется, что существующий бетонный забор уберут на время строительства, а вернут на прежнее место, когда комплекс построят, чтобы огородить территорию. Когда же общегородской центр будет достроен, ограждение уберут вовсе.

«Также в концепцию заложена реконструкция коммерческого училища. Фактически, должен быть восстановлен облик исторического здания», — резюмировал специалист.