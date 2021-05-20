ФК «Слуцк» сыграет на выезде против ФК «Энергетик-БГУ». Прогноз на матч

В субботу, 22 мая, в рамках 10-го тура чемпионата Беларуси ФК «Слуцк» сыграет на выезде против ФК «Энергетик-БГУ». Начало матча в 20.30. Традиционно накануне встречи «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Энергетик-БГУ» (Минск). Футболисты «Энергетика», как и случчане, располагаются в нижней части турнирной таблицы: «Энергетик» на 13-м месте, а «Слуцк» — на 12-м. Столичная команда может похвастаться всего одной разгромной победой над аутсайдером высшей лиги — «Сморгонью» (3:0). В остальном наш предстоящий соперник выступает в чемпионате практически идентично «Слуцку».

На сегодняшний день «студенты» не представляют из себя серьёзного соперника. В основном составе уже нет тех игроков, которые являлись лидерами атаки по итогам прошлого сезона: Джасурбек Яхшибоев перешёл в польскую «Легию», а Душан Бакич стал игроком минского «Динамо». Сейчас атакующим лидером команды является 24-летний казах Владислав Васильев, который за 9 матчей забил три гола и сделал три голевые передачи. Однако это не те результаты, которые были у форвардов этой команды в прошлом сезоне к 10-му туру чемпионата.

ФК «Слуцк». Случчане в последнем сыгранном матче упустили волевую победу над «Минском». Игроки столичной команды сравняли счёт за 10 минут до финального свистка и увезли из Слуцка один балл, матч же закончился со счётом 2:2.

Команда выигрывала достаточно давно, в последний раз — в четвёртом туре, где на домашнем стадионе обыграла жодинское «Торпедо-БелАЗ» со счётом 2:0. В остальном, как и у «Энергетика», были поражения и ничейные результаты.

Статистика личных встреч между командами говорит о том, что «Слуцк» для «Энергетика» является неудобным соперником. В последних сыгранных между собой матчах «студенты» выиграли у «Слуцка» всего один раз, в прошлом сезоне, со счётом 2:1. И то оба мяча были забиты с пенальти.

Коэффициенты БК «Марафон»: победа Энергетик-БГУ — 2.23, победа Слуцк — 2.91 ничья — 3.45.