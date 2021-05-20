Момент падения и взрыва самолёта в Барановичах попал на видео

«Кур'ер» рассказывал: 19 мая в Барановичах прямо среди жилой застройки упал военный самолёт. Погибли оба пилота: майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко.

В редакцию Intex-Press прислали кадры с видеорегистратора автомобиля: момент падения и взрыва попал на видео.

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Напомним, крушение потерпел военный самолёт Лидской штурмовой авиабазы Як-130. При выполнении учебно-тренировочного полёта экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолёт от населённого пункта. Убедившись, что траектория падения самолёта находится вне жилых домов, лётчики катапультировались. Но, к сожалению, погибли.

Другой читатель издания снял ролик полётов звена Як-130 за несколько минут до катастрофы.

Тем временем на месте падения самолёта производятся работы по остеклению окон, мойке фасадов и устранению повреждений на кровле, сообщает Барановичский горисполком.

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