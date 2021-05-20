В мае жителям деревни под Слуцком жировки пришли в 2−3 раза (!) «тяжелее». Узнали, почему так произошло

В редакцию обратилась жительница деревни Танежицы. Она рассказала, что ей пришла жировка за апрель, в которой сумма в 4 раза больше, чем она заплатила за прошлый месяц. С похожей проблемой столкнулись и другие её односельчане. В ЖКХ «Кур'еру» объяснили причину.

Что рассказала жительница Танежиц

Случчанка рассказала, что за март заплатила около 37 рублей. А за апрель пришла жировка на 120,01 рубля. При этом за отопление за месяц она должна 32,7 рубля. А вот в графе «Сумма перерасчёта» — 83,14 рубля.

С похожей проблемой, по словам женщины, столкнулись и другие жители Танежиц. В деревне не стоят счётчики на отопление в домах. Некоторым её соседям пришли жировки с суммой около 80 рублей. Они не понимают, почему такие большие «цифры».

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«Кому в 2 раза больше пришло, кому — в 3. Звонили в расчётно-справочный центр и спрашивали, — рассказывает жительница Танежиц. — Там сказали, что выставили нам перерасчёт по факту. Факт этот брали в котельной, где стоит счётчик.

А почему не в январе, феврале, а именно сейчас? За какие месяцы перерасчёт, не можем понять. Мы спросили, или это только на агрогородок Танежицы распространяется. Нам сказали, что везде стоят счётчики, кроме Танежиц".

Что сказали в ЖКХ

Специалист расчётно-справочного центра сказала «Кур'еру», что во время всего сезона людям приходили жировки по усреднённому тарифу прошлой тёплой зимы, а в мае сделали перерасчёт, исходя из затрат на эту зиму, холодную.

«Согласно постановлению № 571, в домах, где нет счётчиков на отопление, расчёт за тепло производится по усреднённому тарифу, — объяснила специалист. — Для начисления платы за отопление в этом году во время отопительного сезона брался усреднённый тариф по прошлой зиме. Она была тёплая. В этом году зима была гораздо суровее.

В конце отопительного сезона производится перерасчёт. Каждый год, обычно в мае. И в этом году затраты на обогрев увеличились из-за холодной зимы.

В прошлом году в Танежицах был перерасчёт с минусом. Потому что зима была теплее, чем в позапрошлом. Затраты были меньше".