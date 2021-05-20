О первых результатах расшифровки данных бортовых самописцев потерпевшего крушение в Барановичах самолёта рассказал генерал-майор Игорь Голуба, командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси. Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства обороны РБ. «Кур'ер» даёт короткий пересказ.

С места падения самолёта извлечены «чёрные ящики» (бортовые самописцы).

Аварийная ситуация произошла в горизонтальном полёте самолёта Як-130 над аэродромом Барановичи.

Экипаж доложил руководителю полётов об отказе системы управления и обязан был покинуть самолёт — катапультироваться.

Руководитель полётов не менее 10 раз в эфир подал команду: «Катапультируйся! Катапультируйся! Прыгай!». В это время самолёт перешёл в неуправляемое хаотичное движение и его траектория начала уклоняться влево, то есть в сторону города.

Экипаж не покинул самолёт, продолжал бороться, и ему удалось перейти на резервную систему управления, что позволило стабилизировать только направление полёта, но не высоту — она продолжала интенсивно падать.

От момента создания аварийной ситуации до падения самолёта в точку прошло чуть более минуты.

На высоте где-то около 50-ти метров экипажу удалось выровнять, стабилизировать направление полёта и направить самолёт именно в ту единственную точку, которая была вне жилых построек.

Перед гарантированным падением в эту точку экипажу не хватило высоты для принятия решения и чтобы безопасно покинуть самолёт.

Экипаж управлял и воздействовал на ручку управления самолётом и на педали, которые изменяют направление полёта, до момента касания земли.

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