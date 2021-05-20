В один из майских дней «Кур`ер» посетил Кажушки. Посмотрите, как выглядит одна из деревушек Знаменского сельского совета.

Весенние Кожушки - море цветов и зелени... Как выглядит одна из слуцких деревень, Слуцк
Фотографии: Александра Шагойко

Весенние Кожушки - море цветов и зелени... Как выглядит одна из слуцких деревень, Слуцк Весенние Кожушки - море цветов и зелени... Как выглядит одна из слуцких деревень, Слуцк

Весенние Кажушки - море цветов и зелени... Как выглядит одна из слуцких деревень, Слуцк

Весенние Кажушки - море цветов и зелени... Как выглядит одна из слуцких деревень, Слуцк Весенние Кажушки - море цветов и зелени... Как выглядит одна из слуцких деревень, Слуцк

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Весенние Кажушки - море цветов и зелени... Как выглядит одна из слуцких деревень, Слуцк

Весенние Кажушки - море цветов и зелени... Как выглядит одна из слуцких деревень, Слуцк Весенние Кажушки - море цветов и зелени... Как выглядит одна из слуцких деревень, Слуцк

Весенние Кажушки - море цветов и зелени... Как выглядит одна из слуцких деревень, Слуцк

Весенние Кажушки - море цветов и зелени... Как выглядит одна из слуцких деревень, Слуцк Весенние Кажушки - море цветов и зелени... Как выглядит одна из слуцких деревень, Слуцк

Весенние Кажушки - море цветов и зелени... Как выглядит одна из слуцких деревень, Слуцк

Весенние Кажушки - море цветов и зелени... Как выглядит одна из слуцких деревень, Слуцк Весенние Кажушки - море цветов и зелени... Как выглядит одна из слуцких деревень, Слуцк

Весенние Кажушки - море цветов и зелени... Как выглядит одна из слуцких деревень, Слуцк

Весенние Кажушки - море цветов и зелени... Как выглядит одна из слуцких деревень, Слуцк Весенние Кажушки - море цветов и зелени... Как выглядит одна из слуцких деревень, Слуцк

Весенние Кажушки - море цветов и зелени... Как выглядит одна из слуцких деревень, Слуцк

Весенние Кажушки - море цветов и зелени... Как выглядит одна из слуцких деревень, Слуцк Весенние Кажушки - море цветов и зелени... Как выглядит одна из слуцких деревень, Слуцк

Весенние Кажушки - море цветов и зелени... Как выглядит одна из слуцких деревень, Слуцк

Весенние Кажушки - море цветов и зелени... Как выглядит одна из слуцких деревень, Слуцк Весенние Кажушки - море цветов и зелени... Как выглядит одна из слуцких деревень, Слуцк