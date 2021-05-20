Кому в Слуцке в июне отключат горячую воду. Список адресов

График отключения горячей воды на июнь в многоквартирных домах Слуцка и района для подготовки к осенне-зимнему периоду.

Котельная № 15 (9 в/г)

Улица Номер дома Период отключения Пугачёва 8, 10 с 24.05 по 06.06

Котельная по ул. Лобана

Улица Номер дома Период отключения 1 пер. Урицкого 18 с 07.06 по 20.06 Лобана 3, 17 Монахова 14

ТЭЦ Слуцкого сахарорафинадного комбината

Улица Номер дома Период отключения Тутаринова 1, 9, 13, 13А, 20, 24, 26 с 07.06 по 20.06 4 пер. Новый 1, 1А, 4, 5, 9 Солигорская 2, 2 кор.2, 6, 8, 10, 12 Молодёжная 2, 4, 6, 8, 13, 15 Головащенко 8, 18

Слуцкая мини-ТЭЦ

Улица Номер дома Период отключения 1 пер. Толстого 1, 2 с 14.06 по 26.06 8 Марта 4, 6, 22, 32 Жукова 6, 7, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19 Комсомольская 3, 4, 5, 11 Кононовича 2, 4, 6, 8, 10 Копыльская 1, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 29, 31, 33, 35 Ленинская 4, 6, 8, 9, 10 М. Богдановича 5, 12, 29, 33, 37, 40, 88 1 пер. М. Богдановича 7, 39, 41 2 пер. М. Богдановича 1, 3, 5, 12, 20 Ленина 118, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136 корп. 1, 138А, 139, 141, 147, 148, 150, 152, 154, 156, 157, 159Б, 161, 163, 165, 187, 191, 193, 195, 197, 201, 203 Монахова 5, 13 Парижской Коммуны 4, 6, 8, 11 Республиканская 1 Толстого 26 Пионерская 1, 2, 4, 6, 10 Социалистическая 1, 3, 5 Революционная 1, 2, 4, 5 Корзуна 1, 2, 5, 7 14 Партизан 1 Вечеркевича 40 1 пер. 14 Партизан 3, 5, 11 Пионерская 40, 44, 48, 50 1 пер. Чапаева 3 Строителей 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Р. Люксембург 2 Сентябрьская 1

Котельная № 13 (Крановый завод)

Улица Номер дома Период отключения Ленина 31, 41 с 14.06 по 25.06 5 Рабочий пер. 2, 4

Котельная д. Вежи

Улица Номер дома Период отключения д. Вежи с 14.06 по 27.06

Котельная д. Квасыничи

Улица Номер дома Период отключения д. Квасыничи с 07.06 по 20.06