Кому в Слуцке в июне отключат горячую воду. Список адресов

График отключения горячей воды на июнь в многоквартирных домах Слуцка и района для подготовки к осенне-зимнему периоду.
Котельная № 15 (9 в/г)
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|Пугачёва
|8, 10
|с 24.05 по 06.06
Котельная по ул. Лобана
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|1 пер. Урицкого
|18
|с 07.06 по 20.06
|Лобана
|3, 17
|Монахова
|14
ТЭЦ Слуцкого сахарорафинадного комбината
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|Тутаринова
|1, 9, 13, 13А, 20, 24, 26
|с 07.06 по 20.06
|4 пер. Новый
|1, 1А, 4, 5, 9
|Солигорская
|2, 2 кор.2, 6, 8, 10, 12
|Молодёжная
|2, 4, 6, 8, 13, 15
|Головащенко
|8, 18
Слуцкая мини-ТЭЦ
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|1 пер. Толстого
|1, 2
|с 14.06 по 26.06
|8 Марта
|4, 6, 22, 32
|Жукова
|6, 7, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19
|Комсомольская
|3, 4, 5, 11
|Кононовича
|2, 4, 6, 8, 10
|Копыльская
|1, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 29, 31, 33, 35
|Ленинская
|4, 6, 8, 9, 10
|М. Богдановича
|5, 12, 29, 33, 37, 40, 88
|1 пер. М. Богдановича
|7, 39, 41
|2 пер. М. Богдановича
|1, 3, 5, 12, 20
|Ленина
|118, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136 корп. 1, 138А, 139, 141, 147, 148, 150, 152, 154, 156, 157, 159Б, 161, 163, 165, 187, 191, 193, 195, 197, 201, 203
|Монахова
|5, 13
|Парижской Коммуны
|4, 6, 8, 11
|Республиканская
|1
|Толстого
|26
|Пионерская
|1, 2, 4, 6, 10
|Социалистическая
|1, 3, 5
|Революционная
|1, 2, 4, 5
|Корзуна
|1, 2, 5, 7
|14 Партизан
|1
|Вечеркевича
|40
|1 пер. 14 Партизан
|3, 5, 11
|Пионерская
|40, 44, 48, 50
|1 пер. Чапаева
|3
|Строителей
|1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
|Р. Люксембург
|2
|Сентябрьская
|1
Котельная № 13 (Крановый завод)
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|Ленина
|31, 41
|с 14.06 по 25.06
|5 Рабочий пер.
|2, 4
Котельная д. Вежи
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|д. Вежи
|с 14.06 по 27.06
Котельная д. Квасыничи
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|д. Квасыничи
|с 07.06 по 20.06
Другие месяцы — здесь.