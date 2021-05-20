«Они хотят быть с детьми не только на выходных и после семи часов вечера…» Быть отцом в Германии: что это значит

Женщинам пробиваться по карьерной лестнице мешает стеклянный потолок, а мужчинам быть отцами без вреда для карьеры — законы бизнеса.

День отца в Германии — всегда выходной, так как отмечается в один из весенних четвергов — через 40 дней после Пасхи. В этом году он пришёлся на 13 мая.

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Что может папа в Германии?

«Папа может, папа может быть кем угодно, только мамой, только мамой не может быть», — в Германии фразу про маму можно было бы вычеркнуть. «Многие отцы здесь давно не гото­вы быть единственным „кормильцем семьи“, несущим на себе всю финансовую ответственность. Они хотят проводить больше времени с семь­ёй, быть с детьми — не только на выходных и после семи часов вечера», — написано в докладе под названием «Быть отцом в Германии сегодня» 2016 года. Такие исследования очень масштабные и прово­дятся не ежегодно.

Отец в Германии может уйти в дек­рет­ный отпуск. По официальным данным, в 2019 году их доля выросла вдвое по сравнению с 2009 годом. Рост — большой, но вот только речь идёт о 1,6% мужчин, которые в 2019 году взяли декретный отпуск. Женская квота состав­ляет примерно 25% (по данным на 2019 год).

«Активных пап», как их называют в Германии, становится всё больше. Они, как и матери, чувствуют себя ответственными за воспитание и благо­получие детей, заинтересованы в разделении обязан­ностей по-партнёрски, как и женщины, пользуются правом на получение пособия по уходу за ребёнком. «Многие папы хотели бы принимать ещё больше участия. Об этом заявили 60% отцов с детьми в возрасте до шести лет», — читаем в докладе министерства. Ведь современный папа в Германии может всё: накормить малыша, поменять подгузник, погулять и поиграть, уложить спать.

Молодого отца всячески поддерживают в его начинаниях: организуются специальные курсы для отцов и детей, вечера, поездки, даже кафе. Их цель — помочь отцу с самого раннего возраста ребёнка установить крепкую связь с ним.

Как обстоят дела с отцовством на самом деле?

Большинство отцов в Германии, которые уходят в декретный отпуск, оформляют пособие на два-три месяца. Например, если женщины в 2020 году брали в среднем 14,5 месяца, то мужчины — 3,7 месяца.

Заявление на получе­ние специального пособия по уходу за ребёнком нужно подать в течение 3 месяцев после рождения ребёнка. Так поступил пиар-менеджер Томас Больте. Он решил взять отпуск на год. Однако начальство возмутилось, что сотруд­ник не сообщил о своём решении раньше, тогда бы его можно было уволить.

Больте был разочарован, услышав, как далеко готов пойти начальник. В результате он решил уволиться и предложил подписать договор о расторжении трудовых отношений по взаимному согласию сторон. Это частный случай, но не единственный.

О том, что «актив­ным отцам» не всегда легко следовать отцовским обязательствам, можно прочесть на специализированных порталах.

Банкиры, финансисты, сотруд­ники консалтинговых компаний пишут о том, что декретный отпуск означает для них понижение и даже конец карьере.

В докладе министерства мы читаем: «Каждый пятый папа хотел бы уйти в декретный отпуск, но в итоге отказался от этой идеи по финансовым соображениям и опаса­ясь ущерба карьере».

Посты разочаровавшихся мужчин, которые наблю­дали, как их коллеги-отцы, вернувшиеся из декретного отпуска, получали более низкую должность, свидетельствуют всё-таки о том, что мужчинам даже в такой продвинутой стране, как Германия, ещё придётся побороться за своё право быть отцом на равных или хотя бы схожих правах с матерями. Или, возможно, когда сами мужчины признают право женщины уходить в декретный отпуск без вреда для карьеры, им станет легче воспринимать коллег-отцов в декретном отпуске.

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