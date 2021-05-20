Милиция ищет жительницу Слуцка, которая ушла из дома, собираясь уехать на заработки в Россию, и пропала

Слуцкий РОВД устанавливает местонахождение без вести исчезнувшей Швец Татьяны Николаевны. Она ушла из дома 24 февраля этого года, намереваясь ехать на заработки в Российскую Федерацию. До сих пор неизвестно, где находится случчанка.

Дата рождения: 24.05.1971 года.

Реклама

Приметы: рост около 160 см, худощавого телосложения, лоб средний вертикальный, глаза серые, нос средний прямой, волосы прямые тёмные.

Была одета: куртка голубого цвета до колена, брюки синего цвета, туфли чёрного цвета 36-го размера. РОВД просит лиц, у которых есть какая-либо информация о местонахождении Швец Татьяны Николаевны, сообщить в органы внутренних дел по любому из номеров телефонов: 8−1 795−62 662, 5 25 21, мобильный +375−33−3 070 221 или 102.