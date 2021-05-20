Обзор умных гаджетов против COVID-19

В борьбе с новым вирусом стоит использовать все доступные средства, уже доказавшие эффективность. Представляем обзор популярных медицинских товаров, которые помогут легко следить за здоровьем или быстро восстановиться после болезни.

Ингаляторы

Позволяют быстрее преодолевать респираторные заболевания. Ингаляции назначаются, когда необходимо уменьшить интенсивность кашля и его частоту. Увлажнённая мокрота в лёгких разжижается и быстрее покидает организм. Стоит особо упомянуть, что есть компактные модели, которые можно брать с собой в дорогу, на дачу и использовать в разных условиях — даже в транспорте.

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Пульсоксиметры

Эти приборы высчитывают насыщенность кислородом гемоглобина (SpO2) — помогают вовремя определить падение сатурации. В таких ситуациях нужны дополнительные источники кислорода. Низкий уровень кислорода в крови — повод обратиться к врачу, чтобы определить причину этого состояния и получить медицинскую помощь.

Фитнес-браслеты и умные часы будут особенно полезны, если позволят, помимо пульса и давления, отслеживать иные показатели, например, такие как частота дыхания и содержание кислорода в крови.

Точные термометры

Во время пандемии возрастает необходимость иметь дома или в организации несколько точных и быстрых термометров. У простых моделей гарантийный срок работы — 5 лет, при этом важно регулярно проверять батарейку. Моментально измеряют температуру бесконтактные термометры — их удобно без многократной и частой дезинфекции использовать для разных людей.

Аппараты магнитотерапии

Низкочастотная магнитотерапия ускоряет восстановление после пневмонии — частого осложнения COVID-19. Одно из новых исследований, доказавших этот факт, проводилось летом 2020 года на базе госпиталя инвалидов войны (Казань, Россия). У пациентов, которые перенесли пневмонию на фоне COVID-19, быстрее уходили слабость, одышка и кашель, если они в дополнение к стандартной реабилитации проходили курс магнитотерапии.

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