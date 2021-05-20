Популярное печенье и маршмеллоу: что исчезнет с белорусских прилавков 21 мая

В Беларуси с 21 мая запретили продавать ряд сладостей, пишет «Минск-Новости» со ссылкой на телеграм-канал «Безопасность и качество». В список попали крекеры Tuc (три вида), печенье «Любятово» и маршмеллоу Haribo. Оказалось, производители добавляют в них то, что нельзя.

На маркировке крекеров Tuc со вкусом краба, сметаны и лука, паприки заявлена недопустимая пищевая добавка — пиросульфит натрия (Е223), он является консервантом. Кстати, ранее из-за такой же «ешки» запрещали Tuc со вкусами копченых колбасок и сыра. Производят печенье с опасной добавкой в России и Украине. Печенье, которое продаётся под товарным знаком «Любятово», тоже содержит Е223. Это крекеры «Витаминный», «Янтарный с сыром», «Янтарный с солью» и затяжное печенье «Постное». Производители маршмеллоу Haribo (Бельгия) придают ему сладкий вкус не только при помощи сахара, но и при помощи сорбитового сиропа и сорбитола. Запрещены с 21 мая суфле-маршмеллоу «Шамеллоус Барбекю» и «Шамеллоус Цветные трубочки». Все эти продукты исчезнут с прилавков белорусских магазинов 21 мая, с этой даты их также запрещено ввозить в страну.