Приглашаем за покупками в универмаг «Слуцк»! У нас поступление товаров

В секции «Электротовары» новое поступление холодильников, морозильников, стиральных машин ЗАО «Атлант». Качество, которому доверяют!
В секции «Культтовары» новое поступление телевизоров «Горизонт»
Обновленный ассортимент мужских костюмов, пиджаков и брюк предлагает секция «Мужская одежда»
Для тех, кто собирается в отпуска и путешествия — новое поступление дорожных сумок и чемоданов в секции «Галантерея»
В помощь садоводам и огородникам — новое поступление удобрений: универсальных, для картофеля, овощных и цветочных культур в секции «Все для сада и огорода»
Секция «Посуда» предлагает обновленный ассортимент сувенирной продукции
Изображения носят иллюстративный характер.
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