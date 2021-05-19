Приглашаем за покупками в универмаг «Слуцк»! У нас поступление товаров

В секции «Электротовары» новое поступление холодильников, морозильников, стиральных машин ЗАО «Атлант». Качество, которому доверяют!

В секции «Культтовары» новое поступление телевизоров «Горизонт»

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Обновленный ассортимент мужских костюмов, пиджаков и брюк предлагает секция «Мужская одежда»

Для тех, кто собирается в отпуска и путешествия — новое поступление дорожных сумок и чемоданов в секции «Галантерея»

В помощь садоводам и огородникам — новое поступление удобрений: универсальных, для картофеля, овощных и цветочных культур в секции «Все для сада и огорода»

Секция «Посуда» предлагает обновленный ассортимент сувенирной продукции

Изображения носят иллюстративный характер.

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568