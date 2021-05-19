Отопительный сезон закончен, а значит, большинство котлов перешло в летний режим работы или выключены. Весенне-летний перерыв в отоплении жилых зданий — это идеальное время для межсезонной очистки, технического обслуживания и ремонта дымохода, внутри которого может собираться копоть, пыль и посторонние предметы.

Прежде всего, следует понять, насколько важен дымоход, поэтому первым делом рассмотрим его функции. Дымоход представляет собой канал с сечением прямоугольной или круглой формы, сложенный из кирпича или выполненный из специальных бетонных, гончарных или металлических конструкционных элементов. Он должен иметь хорошую теплоизоляцию, удовлетворять требованиям пожарной безопасности, отличаться простотой монтажа, выносливостью, долговечностью, эстетичностью. Его основные задачи — отвод в атмосферу образующих газов и дыма от котла или газового водонагревателя, обеспечение полноценной тяги. Любые неисправности в работе дымохода могут привести к накоплению в помещении продуктов сгорания, обусловить проблемы в работе отопительной системы, привести к нарушению нормальной циркуляции воздуха. Поэтому очень важно постоянно проверять дымоход и своевременно устранять возможные причины, которые могут обусловить его неисправную работу, выполнять его прочистку и ремонт.

Каждый собственник, пользующийся природным газом, должен следить за состоянием оголовков дымовых и вентиляционных каналов на предмет их пригодности к эксплуатации.

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Работы по проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах выполняются только специализированными организациями, имеющими разрешения на проведение таких видов работ.

Допускается выполнение работ по повторной (периодической) проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов в одноквартирных, блокированных жилых домах, принадлежащих гражданам на праве собственности, собственниками этих жилых домов и (или) потребителями газа, прошедшими специальное обучение и допущенными по результатам обучения к выполнению указанных работ, с регистрацией проверки в журнале учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов по установленной форме.

Убедительно просим потребителей природного газа ответственно относиться к своей безопасности и здоровью, проявлять максимальное внимание к состоянию дымоходов и вентиляционных каналов своих домов и квартир.