КГБ завершил предварительное расследование о «сахарном деле». Следствие длилось больше года

Следствие Комитета государственной безопасности завершило предварительное расследование «сахарного дела», пишет Sputnik, ссылаясь на информированные источники в адвокатских кругах. Длилось следствие почти год и три месяца.

Напомним, что директора четырёх сахарных комбинатов Беларуси, глава Белорусской сахарной компании в Москве, несколько бизнесменов и полковник милиции Владимир Тихиня, бывший начальник 2-го управления ГУБОПиК МВД, были задержаны в конце января 2020 года. Тогда было возбуждено уголовное дело по фактам получения и дачи взяток.

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Материалы уголовного дела о взятках в сахарной отрасли страны составляют более 60 томов. По нему проходит около 10 обвиняемых. Окончательное обвинение предъявлено всем фигурантам дела. С адвокатов взята подписка о неразглашении.

«Предварительное расследование дела завершено. Часть обвиняемых уже ознакомились с материалами дела, кто-то из фигурантов ещё читает», — сообщил Sputnik собеседник агентства.

По его словам, в ближайшие недели дело, скорее всего, передают прокурору для принятия решения о направлении в суд.

Отвечая на вопрос о том, кому ещё, кроме полковника Тихини, изменили меру пресечения, адвокат уточнил: «проходила информация, что одному из бывших руководителей комбинатов изменили меру пресечения из-за болезни».

У Белорусской сахарной компании в Москве, пока идёт следствие, сменился директор — руководителя прислали из Минска.

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