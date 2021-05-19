Всплывающей рекламы на сайте kurjer.info больше нет. Почему мы её убрали

Год назад мы решились на эксперимент с рекламой на сайте kurjer.info, которая всплывала на весь экран. Во-первых, чтобы посмотреть, что это такое и как это работает. Во-вторых, реклама помогает нам платить зарплату сотрудникам редакции, которая работает для вас.

На нашем сайте kurjer.info эксперимент закончился, и мы отключили всплывающую рекламу. Поделитесь этой новостью и с вашими друзьями и близкими, которые читают «Кур'ер».

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