Как выглядят пустующие дома в деревне Заградье под Слуцком. Местные считают, что строения могут найти хозяев из-за удобного расположения

Попытки избавиться от пустующих домов в деревнях предпринимаются особенно активно последние три года. В марте был принят очередной документ, упрощающий продажу такого жилья и позволяющий реализовать его даже за одну базовую. «Кур'ер» посмотрел, какие дома пустуют в Заградье — деревне, расположенной всего в 13 километрах от Слуцка.

Заградье относится к Козловичскому сельсовету. От 11-го городка добраться до него можно на машине минут за 15. Дорога асфальтирована практически вся. Лишь последние два километра — грунтовка. Кроме того, доехать можно и на поезде — остановка в 5-ти минутах ходьбы от деревни. Заградье на карте имеет форму буквы «Г» — одна длинная улица с небольшим заворотом в конце. Всего здесь около 90 домов, но примерно два десятка имеют нежилой вид. По словам местных жителей, некоторые строения брошены, у других — есть наследники, но они не появляются, какие-то — принадлежат сельхозпредприятию. Дома есть и деревянные, и кирпичные, и шлакоблочные. Некоторые выглядят вполне прилично, другие — требуют серьёзного ремонта.

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В Заградье много людей, которые живут здесь с апреля по ноябрь, а на зиму уезжают в города. В последнее время интерес горожан оживился: несколько домов купили случчане и даже жители Минска.

Местные считают, что у их деревни много плюсов: близко к городу и вместе с тем — в живописном месте. Есть тут и смешанный лес, и даже заповедная дубовая роща. Рядом небольшое озерцо, в котором деревенские ловят рыбу. Если проехать немного дальше, за Повстынь, там есть большое озеро, где можно купаться и рыбачить. По всему Заградью проложен новый асфальт, улица освещена. Никаких ферм или производств здесь нет. Постоянно приезжают автолавки, поэтому с продуктами проблем тоже нет. По словам жителей Заградья, дома вполне могли бы найти новых хозяев, особенно после принятия указа, облегчающего их продажу. Местные показали те, в которых владельцы не появляются уже несколько лет.