19 мая 99 лет назад была создана Всесоюзная пионерская организация имени Ленина. Накануне исторической даты «Кур'ер» поговорил с жительницей Слуцка Натальей Бартошик, которая в 80-х работала старшей пионервожатой. Она рассказала, чем занимались пионеры 40 лет назад и почему сейчас не получается так интересно.

«Каждый год 19 мая — в День пионерии — наша пионерская дружина отправлялась в лес за три километра. Впереди под барабанную дробь и сигналы горна шагала знамённая группа. Отряды шли со своими флажками. Красивое зрелище! — рассказала Наталья Бартошик. — Местные жители выходили посмотреть на нас. Многие плакали. Мы разжигали костёр на пионерской поляне. Играли. Устраивали конкурсы.

Пионеры и вожатые

Работа пионервожатой мне нравилась. Вместе с пионерским активом руководила детской организацией в одной из школ Смоленска. Проводили всесоюзные, областные, районные акции. Например, «Миллион Родине» (сбор макулатуры), «Пионерская ферма» (выращивание кроликов), «Ольховая шишка» (сбор шишек). Смысл этих акций, да и всей пионерской жизни был понятен детям. Слова из клятвы пионера помню до сих пор: «Пионер — надёжный товарищ, уважает старших, заботится о младших, всегда поступает по совести и чести».

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Мы старались организовать мероприятия так, чтобы школьникам было интересно. Никакого особого давления со стороны руководства не было. Да и дети воспитаны были так, что большинству хотелось участвовать. За победу вручали грамоты, значки, ценные призы или бесплатные поездки. Я не помню случая, чтобы педагогов без конца собирали и отчитывали.

Как отмечали конец учебного года

С радостью вспоминаю пионерскую традицию отмечать конец учебного года туристическим слётом. Судьи-педагоги стояли на пикетах, а дети проходили маршрут в лесу. Был случай, когда к судье (учительнице математики) вышел лось. Она рассказывала, что зверь постоял, посмотрел и побежал дальше по своим делам. Детство большинства школьников проходило в пионерских лагерях, которых было достаточно много. Конечно, там был установленный порядок, но отношения между детьми и вожатыми были более непринуждённые. А педагоги коллектива поддерживали друг друга.

Не обходилось и без происшествий

Помню, работала вожатой в лагере, который располагался на полуострове возле озера Каспля Смоленского района. Дети жили в летних корпусах рядом с домом рыбака. Как-то один мальчик ночью удрал, покатался на рыбацкой лодке, а потом утопил её. Похвастался девчонкам, а они всё рассказали. Педагоги пошли к рыбакам. Лодку достали. Потом этот мальчик спал рядом с воспитателем.

Купаться было запрещено, хотя кругом вода. Однажды шли с ребятами вдоль берега. Вдруг из строя вырвался мальчишка и бросился в озеро — ныряет, плавает, радуется. Мы с воспитательницей просим: «Вылезай!». Но чем больше кричим, тем чаще он ныряет. Всем отрядом просили его вылезти из воды.

Как посвящали в «лагерята»

Была такая традиция в начале сезона — посвящение в «лагерята». Отряды получали маршрутные листы и вместе с вожатыми проходили определённый путь (сейчас бы это назвали квест). На каждой станции нужно было выполнить задание. Последние метры все ползли на коленях вдоль еловой аллеи по осыпавшейся хвое, а на финише давали шуточную клятву. После чего на лоб ставилась печать «Лагерёнок». Она была сделана из картошки, залитой синей гуашью. Обязательно проводили конкурс песни и строя. В первую смену в нашем лагере проходил областной слёт юных инспекторов ГАИ. Приехало много народу. Забот хватало: следили за питанием, развлекали. Участником слёта оказался внук генерала — очень воспитанный мальчик. Дед тоже приехал как член жюри, но поблажек внуку не делал никаких.

Обычно в ежедневное расписание включались дела и занятия, которые предлагали и придумывали сами пионеры, а разрабатывали вместе с вожатыми.

Вожатые — сами молодые

Большинство работников лагеря — девушки и женщины, мужчин было мало. Молодым девчонкам хотелось иногда разнообразия.

Однажды с вожатой соседнего отряда привели ребят на озеро. А тут два местных парня приплыли на лодке — знакомиться. Предложили на ней вечером покататься, а в другой вечер — на мотоцикле. Старшие коллеги отпускали нас после отбоя. Ничего «крамольного» в этом никто не видел. Были курьёзные случаи. Как-то девочки из моего отряда отправились в баню. А я немного задержалась. Пришла, а они сидят в раздевалке. Спрашиваю: «Почему одетые?». Ответили, что в бане моется воспитательница соседнего отряда и «музыкант». Не поверила. Открываю дверь… А там картина! Воспитатель другого отряда обливается водой из таза и тут же — «музыкант» хлестает себя веником и зовёт меня: «Заходи!». Я потеряла дар речи, быстренько захлопнула дверь. Ждём. Открывается дверь, выскакивает уже одетый «музыкант» и кричит: «Мойтесь!».

Потом воспитатель рассказала, что, когда она мылась, «музыкант» вдруг заскочил и говорит: «Мне нужно скорее помыться. Что, я голых баб не видел?». Посмеялись потом.

Что изменилось через 20 лет

В начале двухтысячных обстановка среди педагогов была уже не такая непринуждённая. Сотрудники школ, которые по разнарядке были в лагерях, не все горели желанием работать. Внутренний уровень ответственности снизился. Не старались сделать что-то творческое. Скорее наблюдали за ребятами, чем «зажигали» их на интересные занятия. Деятельность детской организации в лагере была не востребована. Среди воспитателей не все имели педагогическое образование. Попадались люди с низким уровнем грамотности. Одна воспитательница каждый раз писала в расписании дня слово с ошибкой — «исскуство». Сколько ни исправляли, за 18 дней так и не научилась писать правильно.

В 80-х годах подарков в лагере не вручали ни детям, ни педагогам — только грамоты. А вот в начале двухтысячных на призы выделялись неплохие средства. Ребята получали презенты за разные активности.

Помню случай странный, на мой взгляд, для педагогов. В конце смены ко мне, как начальнику лагеря, пришла посыльная от имени педагогов и потребовала выдать им подарки. Сослалась на то, что в предыдущие смены они были. Никакие доводы, что это не положено, она не слушала. Пришлось проявлять смекалку и найти презенты воспитателям.

Что не так сейчас

Считаю, что в советское время пионерская жизнь была овеяна романтикой. Суть её, думаю, отражал и девиз вожатых той эпохи «Рядом и чуть впереди», то есть понимать, увлекаться делом самой и увлекать детей.

Думаю, что вожатый, как и спортсмен, должен уйти вовремя. Это работа молодых. Сейчас роль вожатых выполняют педагоги-организаторы. На мой взгляд, им не хватает в работе с детьми увлечённости. От вышестоящих инстанций спускается множество мероприятий. У детей никто не спрашивает, хотят ли они это делать. Ребята учатся быть исполнителями, а не инициаторами. Педагогами-организаторами, думаю, часто назначают учителей, которым не хватает учительской нагрузки. И на этой работе они пережидают более выгодной должности. Какая уж тут романтика!

Нынешняя пионерская организация — не лучшая копия Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Считаю, детская организация того времени отражала реалии жизни. Люди и жизнь поменялись. Нужны новые формы и методы работы".