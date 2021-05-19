Оба лётчика погибли. В Минобороны прокомментировали ситуацию с крушением самолёта в Барановичах

В среду, 19 мая, на Барановичи упал военный самолёт. В Минобороны прокомментировали ситуацию с крушением.

«Самолёт Лидской штурмовой авиабазы Як-130» — так назывался военный самолёт, потерпевший крушение под Барановичами.

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При выполнении учебно-тренировочного полёта экипаж обнаружил техническую неисправность. Пилоты старались увести самолёт от населённого пункта. Как только лётчики убедились, что находятся вне жилых домов, — катапультировались.

К сожалению, оба пилота погибли, сообщают в Минобороны.

Полёт выполняли майор Андрей Ничипорчик, командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб, и лейтенант Никита Куканенко, лётчик звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб.

Других жертв и разрушений нет. Последствия крушения ликвидированы силами МЧС.

К месту происшествия выехала комиссия Министерства обороны во главе с заместителем Министра обороны Беларуси по вооружению.

На 21 число в Барановичах было запланировано авиашоу, посвященное 150-летию города.

РАНЕЕ. На Барановичи упал военный самолёт (фото и видео)