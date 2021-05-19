«Готовьтесь удивляться!» Как Копыль готовится ко Дню белорусской письменности и «Дажынкам»

Галина Наркевич / MЛЫН.BY
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Копылю в этом году предстоит держать двойной экзамен: в первые выходные сентября он принимает День белорусской письменности, а ровно через две недели, 18 числа, сюда на областной праздник «Дажынкі-2021» съедутся хлеборобы со всех уголков Минщины. Задача номер «один» для города — подготовиться к этим событиям основательно, встретить гостей во всей своей красе. До праздников остается чуть больше трех месяцев: как уже преобразился город, чем будет удивлять, какие подарки готовит — решил выяснить Млын. BY на месте и отправился на юго-запад области.

Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»
Фотографии: Елена Таборко / Млын. BY

И лоск навести, и о людях не забыть

То, что Копыль ответственно подошел к возложенной на него задаче и готов примерить на себя статус столицы сразу двух масштабных праздников, стало понято еще на подъезде к нему. Здания, словно паутиной, окутаны строительными лесами, кое-где рабочие только начали «колдовать» над фасадом зданий, а где-то уже благоустраивают территорию. Дорожный каток уплотняет свежеположенный асфальт, а на противоположной стороне улицы идет укладка тротуарной плитки.

Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»

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Есть возможность оценить и результаты уже проделанной работы: посвежевшие, помолодевшие жилые дома и здания социального назначения, отремонтированные дороги, модернизированное уличное освещение… Судя по всему, готовиться к праздникам здесь начали еще в 2020 году. Наши догадки подтвердил и Сергей Пилищик, председатель Копыльского райисполкома.

Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»

— Подготовительные работы действительно начались в 2020 году, и даже раньше. Вместе с архитекторами, представителями УКС, ЖКХ и других служб мы посетили Слоним, который в 2019 году принимал День письменности. Побывали в Белыничах, куда праздник слова приехал в 2020-м. Интересовались всем: как эти города готовились к настолько масштабным мероприятиям, на что больше всего потратили времени и средств. Ведь гости видят только конечный результат, а наша задача правильно распорядиться бюджетными деньгами, выбрать подрядчика, проектную организацию, — рассказывает Сергей Пилищик. — Важно было понимать, сколько именно объектов надо модернизовать, восстановить, обновить.

Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»

По словам председателя, на 2020 год были запланированы ремонтные работы более 50 объектов, на 2021 год — 231.

— Основным местом празднования Дня письменности и «Дажынак» станет площадь Ленина. Объектам, которые примыкают к ней, — особое внимание. Так, современный облик уже приобрели здания общежития, ДОСААФ, преобразилась детская школа искусств. Там уже заканчиваются ремонтные работы. На стадии завершения и ремонт здания РКБО, — перечисляет Сергей Пилищик. — Капитальный ремонт ведется в районном краеведческом музее, отдельных зданиях райисполкома.

Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»
Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»
Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»
Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»
Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»
Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»

Но сделать красивый фасад и навести внешний лоск — это одно. Главное — удобство и комфорт жителей: ремонт улиц и пешеходных дорожек, придомовых территорий, водопроводов, канализаций…

— И эти работы активно ведутся, — продолжил мою мысль председатель райисполкома. — Касательно тех же дорог, в прошлом году по городу и близлежащим микрорайонам заасфальтировали 11 улиц и 6 переулков, 2 придомовые территории. В 2021 году будет отремонтировано еще 23 улицы, в том числе 9 переулков; сделаны 22 придомовые территории, благоустроено 27 объектов (пешеходные переходы, мосты, лестницы). Более 20 зданий ждут текущего ремонта и 5 — капитального. Мы взяли хороший темп, так что к началу осени все работы должны быть завершены.

Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»

Готовьтесь удивляться!

Любые праздники, а тем более столь значимые, как День письменности и «Дажынкі» — это не только хорошее настроение и приятная атмосфера, но еще и подарки. Копыль в этом плане точно лицом в грязь не ударит, так что приготовитесь удивляться!

Во-первых, к Дню письменности в городе появится «Алея пісьменнікаў»: 17 интерактивных скамеечек, каждая из которых будет обозначена буквами кириллицы (в соответствии с именами писателей: А — Адам Русак, Алесь Адамович и так далее). На все буквы нанесут QR-код, при наведении мобильным телефоном на который можно будет узнать, какому конкретно писателю посвящена эта скамейка, какие произведения он оставил после себя.

К празднику слова приурочат и открытие памятника Тишке Гартному — он займет свое достойное место рядом с районным краеведческим музеем.

Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»

— Над скульптурой нашего знаменитого земляка работает белорусский скульптор Павел Войницкий. Времени у него достаточно, но 15 августа памятник должен быть установлен, — отметил председатель райисполкома.

Копыльщина — родина многих талантливых людей, в том числе писателей и поэтов. Портреты некоторых украсят фасады жилых зданий. Два мурала уже готовы — на одном изображен Адам Русак, второй — тематический. Еще два посветят Кузьме Черному и Алесю Адамовичу.

Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»
Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»

Ждут горожане и открытия нового здания детской библиотеки. Само помещение уже готово, остались только работы по благоустройству прилегающей территории. К сожалению, попасть внутрь храма знаний мы не смогли, зато оценили его наружный дизайн. Строители постарались, чтобы внешне библиотека смотрелась по-детски забавно и весело, даже цвета соответствующие подобрали.

Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»

— Одновременно с библиотекой в новом здании откроется и современный киновидеозал на 30 мест с объемным 3D-звуком, — раскрыл небольшую тайну руководитель Копыльского района. — В городе нет своего кинотеатра, поэтому, думаю, такой своевременный и нужный подарок придется по душе молодежи.

Наконец, к радости тем, кто предпочитает отдыхать активно — к Дню независимости в Копыле в районе улицы Тимковичской появится новая скейт-площадка.

Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»

— На сайте райисполкома мы провели соцопрос: хотели узнать, где сами горожане видят эту скейт-площадку, где она действительно нужна. Большинство высказались за район улицы Тимковичской, что вполне объяснимо, ведь там много молодежи, — резюмировал председатель Копыльского райисполкома.

«В сроки пока укладываемся!»

Время позволяло, и мы с фотокорреспондентом Еленой Таборко решили отправиться на небольшую экскурсию по райцентру. Представили себя гостями города, которые уже приехали на День письменности (и/или «Дажынкі»). Итак, что нас интересует?

Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»

Где будем парковаться?

Никого не удивлю, если скажу, что на праздники гости будут приезжать на машинах, которым тоже нужно место. Прогуливаясь по площади Ленина, обратили внимание на небольшую площадку — трактор старательно выравнивал на ней песок, явно готовил под какой-то объект.

Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»
Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»

— А что здесь будет? — заметив, что мы не уходим, водитель трактора всё-таки уделил нам время.

— Парковку делаем! Через три месяца в город сотни людей приедут, им надо будет где-то авто ставить. На этой стоянке сделаем 10 машиномест, еще неделя и работы завершим, — отчеканил Юрий Астрейко, механизатор погрузчика ДРСУ № 124, и юркнул в кабину.

Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»

Еще одна автостоянка строится на улице Партизанской. Основные работы закончены, дело за малым — благоустройство прилегающей территории.

Всего же в шаговой доступности от площади Ленина будет сделано 4 парковки на 110 автобусов или порядка 300 машин.

Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»

Зрелищ!

Во время праздников большая нагрузка ляжет на Копыльский районный центр культуры — значит, направляемся туда. Вход нам преграждает грозный дядька, на спецовке которого крупными буквами написано ООО «Форест Хил»:

Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»

— Здесь ремонт, ищите другой вход, — впускать внутрь он явно никого не собирался.

На наше счастье, вышла директор учреждения Анастасия Курлович, с ней и пообщались.

Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»

— Ремонт в зале для выступлений сделали еще в 2019 году: стены «оделись» в венецианскую штукатурку, пол выложили мраморной плиткой, также заменили кресла, установили кондиционеры, обновили освещение, одежду сцены. Изменилась, кстати, и сама сцена — она стала больше, плюс появилась подсветка, современный светодиодный экран, — рассказала Анастасия Курлович. — Еще хотим сделать дополнительную гримерку. Новый облик приобрел и выставочный зал. А сейчас идет ремонт фойе: тендер на проведение работ выиграла строительная компания «Форест Хил».

Кстати, именно в районном центре культуры в День белорусской письменности пройдет финал республиканского творческого конкурса юных чтецов «Живая классика», так что расслабляться строителям некогда.

Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»
Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»
Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»
Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»

— Ремонт фойе должен быть закончен к 11 июля: рабочие стараются, трудятся шесть дней в неделю, — говорит директор. — Здания освежится и внешне, плюс частично будут заменены двери. Останется только благоустроить прилегающую территорию и входную группу. К первому августа всё будет сделано.

Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»
Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»

… и хлеба!

Решили проверить готовность к большому наплыву гостей и объектов общепита. Зашли в местный ресторан, на первом этаже которого работает столовая — и застали ту же картину: рабочие демонтируют старую технику, штукатурят стены, обшивают их гипсокартоном…

— Столовая на ремонте, на втором этаже работает ресторан, — объяснила Наталья Почерняева, прораб Бобруйской ПМК. Мы решили не упускать такую возможность, и поинтересовались, какой гости и жители города увидят столовую после ремонта.

Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»

— Если раньше это была типичная «столовка», то ближе к осени здесь откроется крутое место в стиле модерн. Только оцените масштабы работы: заменим стены, полы, окна; сделаем потолок «армстронг», — рассказывает Наталья Почерняева. — Предусмотрена перепланировка помещения с заменой всего кухонного оборудования и вентиляции. Само собой, будет реконструирован и фасад здания.

— В какие сроки думаете уложиться?

— Не думаем, а знаем, что здание должно быть готово к эксплуатации до Дня письменности. Поэтому сроки нам поставлены четкие: три месяца, и один уже позади. Приехали в Копыль бригадой из 17 человек: 10 дней работаем, 4 отдыхаем. В сроки пока укладываемся! Понимаем, какая ответственность на нас лежит, поэтому в случае форс-мажора, или если не будем успевать, добавим людей, удлиним рабочий день, но взятые на себя обязательства выполним, — заверила Наталья Почерняева.

Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»
Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»
Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»

Не только в столовой, но и ресторане будет проведен ремонт. Вообще все свои объекты Копыльское райпо планирует обновить, освежить и модернизовать. В двух кафе косметические ремонты уже завершены.

Где остановимся на ночлег?

На балансе Копыльского ЖКХ гостиница на 41 номер — и там тоже ведется ремонт. В 14-ти номерах меняют напольные покрытия, устанавливают новую сантехнику, модернизируют душевые. После завершения работ они будут соответствовать классу 3*.

Порядка 100 человек смогут разместиться и в общежитии Копыльского государственного колледжа — там есть номера гостиничного типа.

Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»

Остается лишь сказать, что с подготовкой к праздникам Копыль действительно затягивать не стал. Сделано многое, но еще столько же, если не больше, предстоит сделать.

Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»
Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»

— Копыльская земля заслужила право называться столицей таких знаковых праздников как День белорусской письменности и «Дажынкі». В последнее время мы занимаем лидирующие позиции в сельском хозяйстве, являясь самым рапсосеющим и свеклосеющим районом области, одним из валообразующих районов в производстве зерна, — говорит председатель Копыльского райисполкома Сергей Пилищик. — Могу сказать, что мы оправдаем оказанное нам доверие и проведем эти два мероприятия на самом высоком уровне.

Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»

По словам руководителя региона, создан областной штаб по подготовке к праздникам, регулярно собирается районный:

— Еженедельно подводим итоги того, что уже сделано, ставим новые задачи. Обязательно выезжаем на объекты, на которых ведутся работы. В успехе общего дела заинтересованы все: государственные и частные организации, районные службы, горожане. Те же предприятия приводят в порядок закрепленные за ними территории, жители благоустраивают свои участки. Думаю, ближе к праздникам проведем районный субботник, чтобы помочь строителям убрать мусор, навести, так сказать, окончательный блеск.

Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»
Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»
Как Копыль готовится к Дню белорусской письменности и «Дажынкам»

А еще задолго до приезда гостей город заиграет новыми яркими красками: повсеместно будет высажено порядка 400 тысяч цветов и саженцев деревьев. Места под них работники ЖКХ уже готовят.