«Готовьтесь удивляться!» Как Копыль готовится ко Дню белорусской письменности и «Дажынкам»

Копылю в этом году предстоит держать двойной экзамен: в первые выходные сентября он принимает День белорусской письменности, а ровно через две недели, 18 числа, сюда на областной праздник «Дажынкі-2021» съедутся хлеборобы со всех уголков Минщины. Задача номер «один» для города — подготовиться к этим событиям основательно, встретить гостей во всей своей красе. До праздников остается чуть больше трех месяцев: как уже преобразился город, чем будет удивлять, какие подарки готовит — решил выяснить Млын. BY на месте и отправился на юго-запад области.

И лоск навести, и о людях не забыть

То, что Копыль ответственно подошел к возложенной на него задаче и готов примерить на себя статус столицы сразу двух масштабных праздников, стало понято еще на подъезде к нему. Здания, словно паутиной, окутаны строительными лесами, кое-где рабочие только начали «колдовать» над фасадом зданий, а где-то уже благоустраивают территорию. Дорожный каток уплотняет свежеположенный асфальт, а на противоположной стороне улицы идет укладка тротуарной плитки.

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Есть возможность оценить и результаты уже проделанной работы: посвежевшие, помолодевшие жилые дома и здания социального назначения, отремонтированные дороги, модернизированное уличное освещение… Судя по всему, готовиться к праздникам здесь начали еще в 2020 году. Наши догадки подтвердил и Сергей Пилищик, председатель Копыльского райисполкома.

— Подготовительные работы действительно начались в 2020 году, и даже раньше. Вместе с архитекторами, представителями УКС, ЖКХ и других служб мы посетили Слоним, который в 2019 году принимал День письменности. Побывали в Белыничах, куда праздник слова приехал в 2020-м. Интересовались всем: как эти города готовились к настолько масштабным мероприятиям, на что больше всего потратили времени и средств. Ведь гости видят только конечный результат, а наша задача правильно распорядиться бюджетными деньгами, выбрать подрядчика, проектную организацию, — рассказывает Сергей Пилищик. — Важно было понимать, сколько именно объектов надо модернизовать, восстановить, обновить.

По словам председателя, на 2020 год были запланированы ремонтные работы более 50 объектов, на 2021 год — 231.

— Основным местом празднования Дня письменности и «Дажынак» станет площадь Ленина. Объектам, которые примыкают к ней, — особое внимание. Так, современный облик уже приобрели здания общежития, ДОСААФ, преобразилась детская школа искусств. Там уже заканчиваются ремонтные работы. На стадии завершения и ремонт здания РКБО, — перечисляет Сергей Пилищик. — Капитальный ремонт ведется в районном краеведческом музее, отдельных зданиях райисполкома.













Но сделать красивый фасад и навести внешний лоск — это одно. Главное — удобство и комфорт жителей: ремонт улиц и пешеходных дорожек, придомовых территорий, водопроводов, канализаций…

— И эти работы активно ведутся, — продолжил мою мысль председатель райисполкома. — Касательно тех же дорог, в прошлом году по городу и близлежащим микрорайонам заасфальтировали 11 улиц и 6 переулков, 2 придомовые территории. В 2021 году будет отремонтировано еще 23 улицы, в том числе 9 переулков; сделаны 22 придомовые территории, благоустроено 27 объектов (пешеходные переходы, мосты, лестницы). Более 20 зданий ждут текущего ремонта и 5 — капитального. Мы взяли хороший темп, так что к началу осени все работы должны быть завершены.

Готовьтесь удивляться!

Любые праздники, а тем более столь значимые, как День письменности и «Дажынкі» — это не только хорошее настроение и приятная атмосфера, но еще и подарки. Копыль в этом плане точно лицом в грязь не ударит, так что приготовитесь удивляться!

Во-первых, к Дню письменности в городе появится «Алея пісьменнікаў»: 17 интерактивных скамеечек, каждая из которых будет обозначена буквами кириллицы (в соответствии с именами писателей: А — Адам Русак, Алесь Адамович и так далее). На все буквы нанесут QR-код, при наведении мобильным телефоном на который можно будет узнать, какому конкретно писателю посвящена эта скамейка, какие произведения он оставил после себя.

К празднику слова приурочат и открытие памятника Тишке Гартному — он займет свое достойное место рядом с районным краеведческим музеем.

— Над скульптурой нашего знаменитого земляка работает белорусский скульптор Павел Войницкий. Времени у него достаточно, но 15 августа памятник должен быть установлен, — отметил председатель райисполкома.

Копыльщина — родина многих талантливых людей, в том числе писателей и поэтов. Портреты некоторых украсят фасады жилых зданий. Два мурала уже готовы — на одном изображен Адам Русак, второй — тематический. Еще два посветят Кузьме Черному и Алесю Адамовичу.





Ждут горожане и открытия нового здания детской библиотеки. Само помещение уже готово, остались только работы по благоустройству прилегающей территории. К сожалению, попасть внутрь храма знаний мы не смогли, зато оценили его наружный дизайн. Строители постарались, чтобы внешне библиотека смотрелась по-детски забавно и весело, даже цвета соответствующие подобрали.

— Одновременно с библиотекой в новом здании откроется и современный киновидеозал на 30 мест с объемным 3D-звуком, — раскрыл небольшую тайну руководитель Копыльского района. — В городе нет своего кинотеатра, поэтому, думаю, такой своевременный и нужный подарок придется по душе молодежи.

Наконец, к радости тем, кто предпочитает отдыхать активно — к Дню независимости в Копыле в районе улицы Тимковичской появится новая скейт-площадка.

— На сайте райисполкома мы провели соцопрос: хотели узнать, где сами горожане видят эту скейт-площадку, где она действительно нужна. Большинство высказались за район улицы Тимковичской, что вполне объяснимо, ведь там много молодежи, — резюмировал председатель Копыльского райисполкома.

«В сроки пока укладываемся!»

Время позволяло, и мы с фотокорреспондентом Еленой Таборко решили отправиться на небольшую экскурсию по райцентру. Представили себя гостями города, которые уже приехали на День письменности (и/или «Дажынкі»). Итак, что нас интересует?

Где будем парковаться?

Никого не удивлю, если скажу, что на праздники гости будут приезжать на машинах, которым тоже нужно место. Прогуливаясь по площади Ленина, обратили внимание на небольшую площадку — трактор старательно выравнивал на ней песок, явно готовил под какой-то объект.





— А что здесь будет? — заметив, что мы не уходим, водитель трактора всё-таки уделил нам время.

— Парковку делаем! Через три месяца в город сотни людей приедут, им надо будет где-то авто ставить. На этой стоянке сделаем 10 машиномест, еще неделя и работы завершим, — отчеканил Юрий Астрейко, механизатор погрузчика ДРСУ № 124, и юркнул в кабину.

Еще одна автостоянка строится на улице Партизанской. Основные работы закончены, дело за малым — благоустройство прилегающей территории.

Всего же в шаговой доступности от площади Ленина будет сделано 4 парковки на 110 автобусов или порядка 300 машин.

Зрелищ!

Во время праздников большая нагрузка ляжет на Копыльский районный центр культуры — значит, направляемся туда. Вход нам преграждает грозный дядька, на спецовке которого крупными буквами написано ООО «Форест Хил»:

— Здесь ремонт, ищите другой вход, — впускать внутрь он явно никого не собирался.

На наше счастье, вышла директор учреждения Анастасия Курлович, с ней и пообщались.

— Ремонт в зале для выступлений сделали еще в 2019 году: стены «оделись» в венецианскую штукатурку, пол выложили мраморной плиткой, также заменили кресла, установили кондиционеры, обновили освещение, одежду сцены. Изменилась, кстати, и сама сцена — она стала больше, плюс появилась подсветка, современный светодиодный экран, — рассказала Анастасия Курлович. — Еще хотим сделать дополнительную гримерку. Новый облик приобрел и выставочный зал. А сейчас идет ремонт фойе: тендер на проведение работ выиграла строительная компания «Форест Хил».

Кстати, именно в районном центре культуры в День белорусской письменности пройдет финал республиканского творческого конкурса юных чтецов «Живая классика», так что расслабляться строителям некогда.









— Ремонт фойе должен быть закончен к 11 июля: рабочие стараются, трудятся шесть дней в неделю, — говорит директор. — Здания освежится и внешне, плюс частично будут заменены двери. Останется только благоустроить прилегающую территорию и входную группу. К первому августа всё будет сделано.





… и хлеба!

Решили проверить готовность к большому наплыву гостей и объектов общепита. Зашли в местный ресторан, на первом этаже которого работает столовая — и застали ту же картину: рабочие демонтируют старую технику, штукатурят стены, обшивают их гипсокартоном…

— Столовая на ремонте, на втором этаже работает ресторан, — объяснила Наталья Почерняева, прораб Бобруйской ПМК. Мы решили не упускать такую возможность, и поинтересовались, какой гости и жители города увидят столовую после ремонта.

— Если раньше это была типичная «столовка», то ближе к осени здесь откроется крутое место в стиле модерн. Только оцените масштабы работы: заменим стены, полы, окна; сделаем потолок «армстронг», — рассказывает Наталья Почерняева. — Предусмотрена перепланировка помещения с заменой всего кухонного оборудования и вентиляции. Само собой, будет реконструирован и фасад здания.

— В какие сроки думаете уложиться?

— Не думаем, а знаем, что здание должно быть готово к эксплуатации до Дня письменности. Поэтому сроки нам поставлены четкие: три месяца, и один уже позади. Приехали в Копыль бригадой из 17 человек: 10 дней работаем, 4 отдыхаем. В сроки пока укладываемся! Понимаем, какая ответственность на нас лежит, поэтому в случае форс-мажора, или если не будем успевать, добавим людей, удлиним рабочий день, но взятые на себя обязательства выполним, — заверила Наталья Почерняева.







Не только в столовой, но и ресторане будет проведен ремонт. Вообще все свои объекты Копыльское райпо планирует обновить, освежить и модернизовать. В двух кафе косметические ремонты уже завершены.

Где остановимся на ночлег?

На балансе Копыльского ЖКХ гостиница на 41 номер — и там тоже ведется ремонт. В 14-ти номерах меняют напольные покрытия, устанавливают новую сантехнику, модернизируют душевые. После завершения работ они будут соответствовать классу 3*.

Порядка 100 человек смогут разместиться и в общежитии Копыльского государственного колледжа — там есть номера гостиничного типа.

Остается лишь сказать, что с подготовкой к праздникам Копыль действительно затягивать не стал. Сделано многое, но еще столько же, если не больше, предстоит сделать.





— Копыльская земля заслужила право называться столицей таких знаковых праздников как День белорусской письменности и «Дажынкі». В последнее время мы занимаем лидирующие позиции в сельском хозяйстве, являясь самым рапсосеющим и свеклосеющим районом области, одним из валообразующих районов в производстве зерна, — говорит председатель Копыльского райисполкома Сергей Пилищик. — Могу сказать, что мы оправдаем оказанное нам доверие и проведем эти два мероприятия на самом высоком уровне.

По словам руководителя региона, создан областной штаб по подготовке к праздникам, регулярно собирается районный:

— Еженедельно подводим итоги того, что уже сделано, ставим новые задачи. Обязательно выезжаем на объекты, на которых ведутся работы. В успехе общего дела заинтересованы все: государственные и частные организации, районные службы, горожане. Те же предприятия приводят в порядок закрепленные за ними территории, жители благоустраивают свои участки. Думаю, ближе к праздникам проведем районный субботник, чтобы помочь строителям убрать мусор, навести, так сказать, окончательный блеск.







А еще задолго до приезда гостей город заиграет новыми яркими красками: повсеместно будет высажено порядка 400 тысяч цветов и саженцев деревьев. Места под них работники ЖКХ уже готовят.