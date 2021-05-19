В Слуцком районном суде во вторник, 18 мая, состоялось первое выездное заседание Минского областного суда по делу случчанина Евгения Н. Он обвиняется в убийстве, совершённом с особой жестокостью (п. 6 ч. 2 ст. 139 УК РБ). Тело его сожительницы с множественными травмами и ножевыми ранениями нашли 28 ноября 2020 года в их квартире на улице Ивановского в Слуцке.

Процесс вёл судья Владимир Арешко. Государственный обвинитель — Сергей Шаровар. Адвокат обвиняемого — Константин Павловский. В качестве потерпевшей присутствовала сестра убитой Валентина А.

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В первый день суда слушали обвиняемого, потерпевшую и одного свидетеля, зачитывали материалы дела и изучали вещественные доказательства.

Предыстория и психологический портрет обвиняемого

35-летний Евгений Н. рассказал, что жил со своей девушкой, 41-летней Мариной Ч., в двухкомнатной квартире на улице Ивановского в Слуцке уже несколько лет. Они познакомились, когда оба работали на мясокомбинате.

Евгений после школы учился в Академии МВД, но его отчислили за неуспеваемость. Служил в армии, но его комиссовали из-за травмы. Ещё до армии женился, но через пару лет разошёлся с женой. Позже его лишили родительских прав на единственного сына.

Последний год перед трагедией Евгений не имел постоянной работы и перебивался подработками. По его словам, жил фактически за счёт своей девушки.

Из материалов дела, которые зачитал прокурор, известно, что у обвиняемого — тревожно-депрессивное расстройство и расстройство адаптации. Он отличается неуверенностью в себе, стремлением к уединению, импульсивностью, нарочито мужественным поведением. Алкогольной и наркотической зависимостями он не страдает. В лечении не нуждается и может осознавать свои действия.

В чём обвиняют Евгения

Согласно обвинительному заключению, ночью на 28 ноября 2020 года Евгений и его сожительница вместе распивали спиртные напитки. Возникла ссора. Евгений нанёс женщине не менее 31 удара ножом. Из них не менее 19 — в шею, остальные — в грудь, живот. Кроме того, бил твёрдым тупым предметом в грудь и ноги.

Повреждения, которые получила Марина:

разделение мягких тканей правой теменной области,

ссадины, кровоподтёки,

перелом грудины,

резаные раны шеи с повреждением гортани, щитовидной железы, пищевода, яремной вены справа и слева, сонной артерии справа и слева, мышц шеи, передней продольной связки позвоночника,

проникающие колото-резаные раны грудной клетки и живота.

Женщина скончалась на месте от кровопотери.

Что рассказали обвиняемый и свидетель

На суде обвиняемый и свидетель, его приятель, дали показания. Они складываются в следующую картину.

Вечером 27 ноября Евгений был со своей девушкой дома, они выпивали. К нему зашёл знакомый (свидетель), с которым они собрались тоже выпить. Мужчины сходили в магазин, купили водки за деньги свидетеля и вернулись в квартиру. Потом сидели втроём на кухне и разговаривали. Распили бутылку водки. Резали закуски, используя два ножа с жёлтыми рукоятками. Один из них — с загнутым вверх лезвием. Обвиняемый в ходе следствия называл эти ножи «мясокомбинатовскими». По его словам, такие используют на мясокомбинате.

Позже на суде прокурор показывал присутствующим эти два ножа. Каждый из них на вид чуть длиннее ладони человека.

В какой-то момент посиделок Марина вдруг стала ругать своего сожителя за то, что тот до сих пор не нашёл работу, и дала ему пощёчину. Тогда их гость сказал, что он пришёл к ним посидеть, а не слушать ругань, и что пойдёт домой. Евгений проводил знакомого, они покурили возле подъезда. После этого гость ушёл, а обвиняемый вернулся в квартиру.

По словам Евгения, они с девушкой ещё немного выпили в спальне. Для этого они принесли и поставили на тумбочку водку и закуски из кухни. После решили заняться любовью. Он находился сверху на Марине. В какой-то момент женщина якобы ни с того ни с сего стала бить Евгения по голове. Он говорит, что у него что-то потекло из глаза. Он потрогал голову, ощутил, что там что-то мокрое, и увидел кровь. После чего у него потемнело в глазах, и дальнейшее он помнит плохо. Говорит, что схватил что-то с тумбочки и стал отмахиваться. А следующее, что помнит, — как увидел в своей окровавленной руке нож, а на постели — всю в крови убитую Марину.

Позже на Евгении нашли телесные повреждения. Он сказал, что, возможно, их и нанесла тогда его девушка.

Что было потом

После того как молодой человек осознал, что сделал, он позвонил в «скорую», но там было занято. Тогда он позвонил своей матери и сказал, что убил Марину. Мать сказала ему, чтобы он проспался, и положила трубку. Чтобы доказать, что он не врёт, Евгений сфотографировал труп Марины и хотел отправить матери фото, но не получилось. Потом он снова позвонил в «скорую», дозвонился и сказал, что убил человека.

Пока ехали спецслужбы, Евгений прибрался в квартире, нож то ли бросил в умывальник, то ли вымыл — точно не помнит, показания на следствии и на суде разнятся. Также он переоделся и, возможно, раздел Марину. Окровавленные вещи бросил то ли в тазик, то ли в стиральную машину в ванной. Мужчина сразу сознался в убийстве и сотрудничал со следствием.

На суде на вопрос адвоката, что он чувствует, Евгений ответил: «Я убил человека, которого любил. Испытываю раскаяние, злобу на себя, боль и беспомощность». После этого Евгений посмотрел на сестру убитой и сказал, плача: «Извиняюсь, я не хотел. Я не знаю, как так получилось». Потерпевшая ответила: «Я знаю».

Потерпевшая просила не наказывать сильно

Потерпевшая, старшая сестра убитой Валентина А., рассказала, что Марина и Евгений любили друг друга, всегда были вместе. Бывший муж повесил на Марину несколько кредитов и разбил всё в квартире. «А с Женей они всё восстанавливали», — сказала Валентина.

У Марины, по словам сестры, был «взрывной характер». Когда она выпивала, то якобы могла ни с того ни с сего проявлять агрессию. Например, однажды вылила на Евгения кастрюлю горячего компота. А в другой раз кинулась бить сестру без повода.

Перед трагедией Марина загорелась идеей усыновить ребёнка. Она злилась, что Евгений не может найти работу, потому что считала это препятствием к усыновлению.

В конце своей речи сестра убитой добавила: «Он сам себя наказал. Он один сын у родителей. Прошу сильно его не наказывать».

Что дальше

Во вторник, 19 мая, суд продолжился. Сегодня планировалось заслушать ещё нескольких свидетелей. Приговор будет вынесен позже. «Кур'ер» будет следить за ситуацией.

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