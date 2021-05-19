Задержания, обыски, блокировка и уголовное дело. Что известно о TUT. BY спустя сутки

Отдел новостей
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«Кур`ер» узнал, что происходит спустя сутки с новостным порталом TUT. BY и сотрудниками, которых задержали 18 мая.

Напомним, днём 18 мая в офис портала TUT. BY пришли силовики. Они провели обыск и задержали несколько человек. Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» по ч. 2 ст. 243 УК РБ (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Также Министерство информации заблокировало сайт TUT. BY, объяснив это «многочисленными фактами нарушений закона о СМИ в части размещения запрещённой информации».

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По последней информации сотрудников @tutby_official, задержаны:

  • Ольга Лойко, редактор (находится на Окрестина)
  • Елена Толкачёва, журналист (находится на Окрестина)
  • Марина Золотова, главный редактор
  • Людмила Чекина, генеральный директор
  • Анжела Ассад, главный бухгалтер
  • Ирина Рыбалко, заместитель директора
  • Алла Лапатко, главный инженер.

Пока неизвестно, где сейчас некоторые другие сотрудники, в том числе Мария Новик, заместитель бухгалтера.

На 72 часа задержана Екатерина Ткаченко, юрист TUT.BY. Об этом @tutby_official сообщили её родственники.

Задержана также Дарья Данилова, директор RocketData.

Александр Чернухо, журналист Onliner, который днём приехал освещать события возле минского офиса TUT. BY, вышел на связь. Как пишет @onlinerby, подробностей он не сообщил, но ночевал дома.

Тем временем Артём Майоров, журналист издания «Белорусы и рынок», который также был днём у офиса TUT. BY, находится на Окрестина, сообщают волонтёры.

Что происходит в офисе TUT. BY утром 19 мая

Работники охраны сказали журналисту @tutby_official, что допуск в офис закрыт — по распоряжению следственных органов. Видео с камер, которые установлены на 8 и 9 этажах (офисы TUT. BY), на мониторах не отображается.

Как стало известно @tutby_official, сотрудников силовых ведомств внутри нет.

А ещё 19 мая на свободу вышла Катерина Борисевич. Она провела 6 месяцев за решёткой после приговора по делу «ноль промилле» (дело о разглашении медицинской тайны в отношении избитого до смерти Романа Бондаренко).

Катерина сразу же позвонила своей 18-летней дочери Даше, которая с нетерпением ждёт её в Минске. Журналистка рассказала, что она на протяжении долгого времени не могла забрать все письма. А получила их за полгода около 500. Об этом сообщили в телеграм-канале @tutby_official.