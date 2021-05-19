Задержания, обыски, блокировка и уголовное дело. Что известно о TUT. BY спустя сутки

«Кур`ер» узнал, что происходит спустя сутки с новостным порталом TUT. BY и сотрудниками, которых задержали 18 мая.

Напомним, днём 18 мая в офис портала TUT. BY пришли силовики. Они провели обыск и задержали несколько человек. Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» по ч. 2 ст. 243 УК РБ (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Также Министерство информации заблокировало сайт TUT. BY, объяснив это «многочисленными фактами нарушений закона о СМИ в части размещения запрещённой информации».

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По последней информации сотрудников @tutby_official, задержаны:

Ольга Лойко, редактор (находится на Окрестина)

редактор (находится на Окрестина) Елена Толкачёва , журналист (находится на Окрестина)

, журналист (находится на Окрестина) Марина Золотова, главный редактор

главный редактор Людмила Чекина, генеральный директор

генеральный директор Анжела Ассад, главный бухгалтер

главный бухгалтер Ирина Рыбалко, заместитель директора

заместитель директора Алла Лапатко, главный инженер.

Пока неизвестно, где сейчас некоторые другие сотрудники, в том числе Мария Новик, заместитель бухгалтера.

На 72 часа задержана Екатерина Ткаченко, юрист TUT.BY. Об этом @tutby_official сообщили её родственники.

Задержана также Дарья Данилова, директор RocketData.

Александр Чернухо, журналист Onliner, который днём приехал освещать события возле минского офиса TUT. BY, вышел на связь. Как пишет @onlinerby, подробностей он не сообщил, но ночевал дома.

Тем временем Артём Майоров, журналист издания «Белорусы и рынок», который также был днём у офиса TUT. BY, находится на Окрестина, сообщают волонтёры.

Что происходит в офисе TUT. BY утром 19 мая

Работники охраны сказали журналисту @tutby_official, что допуск в офис закрыт — по распоряжению следственных органов. Видео с камер, которые установлены на 8 и 9 этажах (офисы TUT. BY), на мониторах не отображается.

Как стало известно @tutby_official, сотрудников силовых ведомств внутри нет.

А ещё 19 мая на свободу вышла Катерина Борисевич. Она провела 6 месяцев за решёткой после приговора по делу «ноль промилле» (дело о разглашении медицинской тайны в отношении избитого до смерти Романа Бондаренко).

Катерина сразу же позвонила своей 18-летней дочери Даше, которая с нетерпением ждёт её в Минске. Журналистка рассказала, что она на протяжении долгого времени не могла забрать все письма. А получила их за полгода около 500. Об этом сообщили в телеграм-канале @tutby_official.