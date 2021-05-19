Житель Солигорска закинул бетонную полусферу на капот машины. Возбуждено уголовное дело

Пьяный житель Солигорска забросил на капот чужой машины бетонную полусферу. Владелица автомобиля сразу же обратилась в милицию. Как сообщила пресс-служба УВД Миноблисполкома, возбуждено уголовное дело.

Солигорчанка пошла в магазин за покупками, а когда вернулась к автомобилю — обнаружила на капоте своей машины полусферу из бетона. Женщина сразу обратилась в милицию. Милиционеры установили обстоятельства произошедшего и подозреваемого. В отношении него следователями возбуждено уголовное дело.

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В отделе уголовного розыска Солигорского РОВД рассказали, что мужчина ждал возле магазина своего приятеля, который отправился туда за бутылкой спиртного. Солигорчанин обратил внимание на женщину за рулём современного внедорожника и рассказал об этом вернувшемуся из магазина знакомому. Реакция нетрезвого собеседника была неадекватной — он поднял с дороги бетонную полусферу и бросил на капот внедорожника.

Нетрезвая выходка неработающего 34-летнего солигорчанина была квалифицирована как уголовно наказуемое деяние — хулиганство.

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. Ранее мужчина уже был судим за хулиганство, угон и кражи.