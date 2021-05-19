В Слуцке первый случай бешенства в этом году. Собака была домашней и покусала хозяйку

Собака, покусавшая хозяйку, не была привита против бешенства. Об этом «Кур'еру» сообщила Ирина Черкас, заведующая отделом эпидемиологии Слуцкого ЦГиЭ. Пострадавшая случчанка проходит курс вакцинации.



«Такие случаи — халатность самих хозяев»

Ирина Черкас пояснила, что ситуация с бешенством в Слуцком районе спокойная и достаточно благополучная. Среди животных регистрируются только единичные случаи. Случай с домашней собакой — первый в 2021 году.

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«Мы всегда говорим — домашние животные должны быть привиты. У ветеринаров вакцина всегда в свободном доступе. Такие случаи — халатность самих хозяев. Кто-то ленится везти животное на вакцинацию, не хочет», — пояснила специалист.

Ежегодно лесхоз проводит оральную иммунизацию диких животных. Деньги на это выделяются.

В 2020 году в районе бешенством болели сельскохозяйственные животные — крупный рогатый скот, а также была одна лиса.

Что касается вакцин против бешенства для людей, которые пострадали от укусов бешеных животных, то эти препараты, по словам специалиста, есть всегда.

«К нам еженедельно поступает информация из областного центра, в каких районах есть вакцина антирабическая и иммуноглобулин антирабический. Если, допустим, у кого-то не хватает, сегодня это не проблема — идёт перераспределение. Эти препараты всегда есть», — сказала Ирина Черкас.

В ТЕМУ. Слуцкая горветстанция бесплатно прививает собак и кошек против бешенства. Когда это можно сделать.