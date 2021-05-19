Покусала доярку, залезла в такси, погрызла кур… С начала года из-за собак в Слуцкую милицию обратились 26 раз (и что делать, если на вас напала собака)

За этот год в Слуцкую милицию поступило 26 обращений, в которых фигурируют собаки. Об этом «Кур'еру» рассказал Александр Дедок, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Слуцкого РОВД.

Случчане сообщали в милицию, что:

соседская собака загрызла собаку заявительницы;

загрызла кота;

стала лаять и испугала;

напала;

бегает;

сорвалась;

бросалась;

лает и мешает отдыху;

загрызла кур;

без намордника;

хватала за одежду;

покусала доярку.

Александр Дедок рассказал, что один раз собака залезла в автомобиль такси, а когда её пытались выгнать, бросалась на заявительницу: «Скорее всего, животное привыкло, что его возили на машине. Забралась в автомобиль, и как её выгонишь? Водитель и позвонила в милицию».

По информации «Кур'ера», в Нежевском лесу в начале мая за неделю собаки покусали двух человек — школьника и молодого человека. Оба пострадавших из деревни Исерно. Их госпитализировали в Слуцкую ЦРБ.

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В ТЕМУ. В Слуцке первый случай бешенства в этом году. Собака была домашней и покусала хозяйку.

Что делать, если на вас напала собака

«Главное — избежать, так скажем, конфликта с животными, обходить их стороной, — пояснил Александр Дедок. — Если собака всё же укусила, первым делом необходимо обратиться в больницу, потому что есть крайне высокий риск заражения бешенством. Чем быстрее поедете к медикам, тем лучше. От времени, прошедшего после укуса, зависит количество процедур, которые надо будет проходить.

Если у собаки есть хозяин, то он нарушил «Правила содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населённых пунктах». В этом случае медики сами сообщают про нападение в РОВД.

Если человек не обратился в больницу, то может сам написать заявление в РОВД. В этом случае устанавливается владелец. Если повреждено имущество, то это одна статья. Если собака причинила телесное повреждение, то проводится судебно-медицинская экспертиза. И уже после неё составляется административный протокол, который направляется в суд. Он уже принимает решение о наложении штрафа и его размере.

Уважаемые случчане, владельцы питомцев от мала до велика, прививайте их, смотрите за ними. Не забывайте про намордники. Если собака кусает, то в любом случае его на ней не было. Берегите себя и своих близких, особенно детей".