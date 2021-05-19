Спасли людей ценой своей жизни. Что известно о лётчиках, разбившихся под Барановичами

В среду, 19 мая, под Барановичами потерпел крушение военный самолёт. Погибли майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко. О том, что известно о пилотах, написал телеграм-канал TUT.BY.

Андрей Ничипорчик — представитель авиационной династии

Его отец Владимир Леонидович Ничипорчик, в 2009-м был отмечен медалью «За безупречную службу» III степени. Тогда он в звании подполковника являлся заместителем командира по лётно-методической работе 206-й штурмовой авиационной базы Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. К 2018-му он уже, скорее всего, ушёл на пенсию. Работал в Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту, являлся депутатом Лидского районного Совета депутатов.

Его сын Андрей Ничипорчик также начинал военную карьеру в Лиде, где проходил лётную практику во время учёбы в Военной академии. Летать он начал на самолёте Л-39, потом перешёл на Су-25. А уже затем переучился на Як-130 у своих коллег, которые поначалу ездили на обучение в Москву.

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К 2016-му лётчик командовал авиационном звеном 116-й гвардейской штурмовой авиабазы, которая базировалась в Лиде. Он налетал на Як-130 уже более 100 часов. Поэтому именно его звено получило четыре новых ЯКа, подходящих для подготовки лётчиков.

А в 2017-м Андрей Ничипорчик впервые участвовал в воздушном параде в честь Дня Независимости. Тогда звено, в котором он летал, совершило пять вылетов.

У него осталось двое детей.

Никита Куканенко

Никите было всего 22 года. Он родился в Полоцке, но всё детство проводил в городском посёлке Боровуха Полоцкого района, где базировалась вертолётная база.

Как рассказывается в сюжете о нём на канале «ВоенТВ», разговоры об авиации в семье были постоянными. Никита окончил Полоцкое кадетское училище.

— Смотрел разные видео, как группы выполняют различные фигуры пилотажа. Мне очень понравилось, и я захотел стать лётчиком, управлять этой машиной. Нравится манёвренность, скорость, испытываешь чувство свободы, полёта, — рассказывал парень.

Курс Никиты Куканенко в Военной академии был экспериментальным. До него курсанты изучали Л-39, а Никита и его однокурсники освоили и Як-130. Тот самый, на котором летал Андрей Ничипорчик и на котором в свой последний полёт отправился и молодой пилот.

В планах Никиты на 2021-й было получить доказательство своего мастерства: стать лётчиком 3-класса. Увы, этим планам было не суждено сбыться.

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